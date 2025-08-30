La Ruta de las Fortalezas: castillos con historia y futuro

Desde el castillo de Luna, en Alburquerque, hasta la silueta recortada del castillo Trevejo en la Sierra de Gata, cada fortaleza es una página de la historia extremeña.

En la actualidad, los castillos son también motores de turismo y desarrollo. La Junta de Extremadura ha emprendido una estrategia sin precedentes para asegurar que este patrimonio defensivo se convierta en un recurso cultural y turístico para las generaciones presentes y futuras.

Villa de Granadilla, declarada Conjunto Histórico-Artístico. / JUNTA DE EXTREMADURA

Mapa y brújula del patrimonio defensivo

El gran salto adelante llega con la licitación del Plan Director de Arquitectura Defensiva de Extremadura. Se trata de un paso crucial que, por primera vez, abordará de manera integral el inventario, diagnóstico y planificación de todas las construcciones defensivas de la región.

Hasta hoy, Extremadura carecía de un catálogo público completo de sus castillos y fortalezas. Este vacío dificultaba tanto la conservación como la gestión turística de un patrimonio que, en muchos casos, languidecía en el olvido.

El Plan Director viene a cambiar esa realidad: con una metodología científica, trabajo de campo y documentación exhaustiva, ofrecerá un mapa claro de lo que tenemos, de su estado de conservación y de las prioridades de intervención.

Visita de la consejera y la directora general de Patrimonio a Montemolín, en la que también estaba su alcalde de entonces, Elías Megías. / JUNTA DE EXTREMADURA

Además, este plan no se limita a registrar. Su enfoque es el de la recuperación, revalorización y dinamización. Los castillos extremeños se integrarán en proyectos culturales, rutas turísticas y acciones divulgativas, de manera que sean no solo un testimonio del pasado, sino también un motor para el desarrollo rural.

«Queremos que los castillos vuelvan a ser protagonistas en la vida de los pueblos que los rodean, que sean espacios abiertos, con futuro», subraya la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.

A la par que se impulsa este Plan Director, ya están en marcha actuaciones concretas en tres enclaves de gran relevancia histórica y patrimonial. El Castillo de Montemolín, en Badajoz, declarado Bien de Interés Cultural, cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros.

Castillo de Jarandilla de la Vera, residencia del emperador Carlos V y actual parador. / JUNTA DE EXTREMADURA

La Junta de Extremadura financia su restauración, centrada en la consolidación de estructuras y en la remodelación de los espacios interiores y de la terraza de la torre, así como la excavación arqueológica de los alrededores y rehabilitación del camino de acceso.

Igualmente, la intervención en el Castillo de Luna en Alburquerque: uno de los símbolos más reconocibles de la localidad, garantizará que esta fortaleza, declarada Monumento Nacional, pueda seguir siendo referente cultural y atractivo turístico de primer orden.

La de Castillo de Portezuelo, en Cáceres, declarado Bien de Interés Cultural, es una obra valorada en casi 2 millones de euros, con la que se recupera este enclave estratégico del norte cacereño, ubicado en un mirador excepcional sobre el río Alagón.

Estas actuaciones, junto con las que vendrán en el marco del Plan Director, muestran una voluntad clara: Extremadura protege su legado a la vez que la convierte en una palanca para el desarrollo local y regional.

Castillo de Luna, en Alburquerque. / JUNTA DE EXTREMADURA

La ruta de las fortalezas

La experiencia de recorrer los castillos extremeños es un auténtico viaje por el legado de la región. Cada fortaleza guarda una historia ligada al territorio.

Desde lo alto de la Torre del Homenaje del castillo de Puebla de Alcocer, levantada en el siglo XIII y remodelada a finales del XV, la mirada abarca el valle de la Serena y gran parte de la Reserva de la Biosfera de La Siberia.

En Feria, la imponente torre cuadrada y esquinas redondeadas, que se alza sobre la comarca de Zafra-Río Bodión, alberga hoy el Centro de Interpretación del Señorío de Feria, un puente entre la historia y el presente en la zona.

En Olivenza, la fortaleza conquistada por los templarios a comienzos del siglo XIII pasó sucesivamente por manos de Portugal, Francia y España, hasta convertirse en lo que es hoy: sede del Museo Etnográfico de la ciudad.

Un poco más al sur, el castillo de Miraflores, en Alconchel, fue escenario de continuos enfrentamientos entre reinos debido a su cercanía con la frontera.

Y sobre la cima de Burguillos del Cerro se eleva otro castillo, de origen musulmán y más tarde posesión de la Orden del Temple.

Las leyendas también laten en la torre del castillo de Segura de León, sede de la Encomienda Mayor de León. Aún se dice que allí aparece la figura de una doncella, antigua señora de la fortaleza.

Al cruzar a la provincia de Cáceres se encuentra el castillo de Trujillo, levantado entre los siglos IX y XII sobre la antigua alcazaba árabe del cerro Cabeza del Zorro.

No muy lejos, en Montánchez, la historia se remonta a época romana, aunque fueron los almohades quienes dieron forma a la estructura que hoy se puede contemplar, con sus tres aljibes como testimonio.

Más al este se levanta el castillo de Belvís de Monroy, un crisol arquitectónico que reúne estilos medievales, renacentistas, góticos, platerescos y barrocos.

En el norte, la villa de Granadilla, declarada Conjunto Histórico-Artístico, invita a recorrer su castillo, mirador ideal para observar aves en el cercano embalse de Gabriel y Galán.

En la Sierra de Gata destaca el castillo de Trevejo, desde donde se controlaban los valles occidentales y a cuyos pies aún se conservan tumbas antropomorfas.

La misma sierra alberga la mayor fortificación de la zona: el castillo de Santibáñez el Alto, de origen árabe, reconstruido por los templarios de la Orden de Alcántara y de Pereiro.

Y para cerrar este itinerario, nada mejor que el castillo de Jarandilla de la Vera, que sirvió de residencia al emperador Carlos V antes de su retiro definitivo en el monasterio de Yuste. Un lugar donde, como dice la tradición, cualquiera puede sentirse por un instante como un rey.

Cada enclave es un eslabón en esta Ruta de las Fortalezas, un itinerario en el conectar con nuestra historia a través de nuestro patrimonio y nuestro paisaje.

Cultura, identidad y orgullo de pertenencia

La estrategia de la Junta busca restaurar el patrimonio, pero también generar oportunidades para el mundo rural. Los castillos, una vez recuperados, pueden convertirse en escenarios de festivales, teatro, recreaciones históricas, en lugares capaces de atraer visitantes interesados en descubrir la autenticidad de nuestra tierra.

Se trata, además, de una apuesta por la identidad y por generar orgullo de pertenencia entre los extremeños. Los castillos son emblemas para las comunidades que los rodean, símbolos de orgullo local. Su puesta en valor contribuye a reforzar el arraigo, a mantener viva la historia transmitida generación tras generación y a ofrecer a los jóvenes un legado en el que reconocerse y proyectarse.

El reto ahora es que este esfuerzo tenga continuidad. El Plan Director marcará prioridades. La inversión en Montemolín, Portezuelo y Alburquerque es solo el comienzo de un camino más amplio, que busca hacer de Extremadura un referente en la gestión del patrimonio defensivo.

Con una planificación estratégica, inversión pública y la implicación de las administraciones, los castillos extremeños dejarán de estar olvidados para convertirse en escenarios del presente y oportunidades para el futuro.