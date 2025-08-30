Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castillos de Extremadura

Trujillo, esencia de historia y paisaje

El castillo de Trujillo, en Cáceres, es un lugar donde la historia cobra vida. Sus murallas medievales, torres y puertas permiten imaginar siglos pasados, mientras sus vistas panorámicas muestran la ciudad y la llanura extremeña. Más que un monumento, es un espacio cultural que conecta identidad, tradición y paisaje. Y puede visitarse todo el año.

Visitantes en las almenas del castillo de Trujillo.

Visitantes en las almenas del castillo de Trujillo. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Trujillo

Para un turista, el castillo de Trujillo en Cáceres es mucho más que un simple edificio antiguo. Es un lugar que transmite historia desde el primer momento en que lo ves dominando la ciudad desde lo alto. Subir hasta sus murallas es como viajar en el tiempo: puedes imaginar cómo era la vida en la Edad Media, cómo se defendía la ciudad y cómo desde allí se controlaban los alrededores.

Además, las vistas que ofrece son espectaculares; se puede ver todo el casco histórico con sus plazas, calles empedradas y casas señoriales, así como la llanura extremeña que se extiende hasta donde alcanza la vista, y en los días claros incluso se puede distinguir parte de la sierra de Gredos.

Parte alta del castillo, con la ciudad de Trujillo al fondo.

Parte alta del castillo, con la ciudad de Trujillo al fondo. / Dani Vega

El castillo también da sentido a la visita de Trujillo, porque es un punto de referencia que conecta con otros lugares históricos de la ciudad. Los turistas suelen aprovechar para pasear por sus murallas, descubrir torres y puertas antiguas, y también para tomar fotos que capturan la esencia de la ciudad.

Más allá del aspecto histórico, el castillo es un lugar vivo, donde a veces se celebran actividades culturales, festivales, representaciones o recreaciones históricas que hacen que la experiencia sea aún más completa y entretenida.

Para quien visita Trujillo, el castillo representa la identidad de la ciudad, su pasado medieval y su importancia como cuna de conquistadores, y al mismo tiempo ofrece un espacio para disfrutar del paisaje, la cultura y la vida local. Es un lugar que no solo se observa, sino que se vive, y que permite comprender mejor por qué Trujillo es uno de los destinos turísticos más interesantes de Cáceres. Es, en definitiva, una combinación de historia, belleza y cultura que deja una impresión duradera en quienes lo visitan.

Curiosidades

El castillo de Trujillo, construido entre los siglos IX y XII sobre restos romanos, tiene muchas historias escondidas entre sus piedras. Fue edificado por los árabes y más tarde reconquistado por los cristianos, lo que explica la mezcla de estilos Una curiosidad es que sus murallas albergan 17 torres, muchas de ellas de planta cuadrada, desde las que se vigilaba toda la comarca. También se sabe que los Reyes Católicos residieron en el castillo durante su estancia en Trujillo. A diferencia de otros castillos extremeños, fue construido con grandes sillares de granito, lo que le otorga un aspecto robusto y único. Sus orígenes árabes se aprecian en la planta rectangular y en los restos de la alcazaba primitiva. Escenario de conocidas películas y series, acoge durante el año actividades culturales y religiosas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents