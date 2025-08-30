Lo viril como concepto articulador del franquismo

Finalizada la Guerra Civil, los vencedores sometieron a la sociedad española a un proceso que buscaba acabar con toda referencia a los ideales republicanos y la filosofía de vida de las izquierdas. Una transformación cuyos efectos se hicieron notar no solo en la creación artística, literaria o de pensamiento, sino en los propios gestos, modos y actitudes de la población. De esta forma, a partir de 1939, la virilidad, lo duro y lo seco fueron los rasgos a los que aspirar, mientras que lo afeminado, lo blando y lo húmedo fueron considerados desviaciones de la norma que debían ser cortados de raíz como quien cauteriza una herida.

Esta tendencia, que marcaría la vida española durante toda la dictadura, acaba de ser abordada en dos interesantes ensayos que, si bien han coincidido en las librerías y comparten en su título el término viril, resultan completamente diferentes en su metodológica, enfoque y conclusiones. Se trata de Lo viril y lo viscoso: Alteridades, fantasmas y héroes en el primer franquismo, de Miguel Rivas Benegas (Cátedra, 2025) y La nación virilZira Box Alianza Editorial, 2025).

El primero de ellos, Lo viril y lo viscoso, propone un modus legendi de los años iniciales del franquismo a partir de las criaturas monstruosas y heroicas que produjo. "Es un trabajo sobre las ideas de lo abyecto y lo virtuoso; sobre lo viril y lo degenerado, sobre lo válido y lo expelido", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA Miguel Rivas Benegas, cuyo análisis de esa dualidad recuerda a la dicotomía clásica de lo apolíneo y lo dionisiaco aunque, en su caso, lo trasciende para llevarlo más allá. "Mi trabajo más bien profundiza sobre esas 'familias heroicas cerradas' de las que hablan los estudios de antropología y la historia de las religiones, para analizar de qué modo determinados modelos de heroísmo masculino reaparecen en el discurso golpista".

Esos modelos heroicos inspirados en lo duro, lo recio y lo recto tuvieron su representación en, por ejemplo, las pinturas de Carlos Sáenz de Tejada sobre los soldados carlistas y las fotografías de pescadores de José Ortiz Echagüe. Dos ejemplos procedentes del País Vasco, que conectaban el ideario franquista con una supuesta esencia de la españolidad. "Lo vasco fue percibido por el aparato ideológico del franquismo como lo hiperespañol, por antiguo, por no contaminado, por ser netamente ibérico y por estar libre de mácula extranjera", explica Miguel Rivera Benegas, que aclara que "eso no quiere decir que el ideario franquista se tome de 'lo vasco' o del propio planteamiento ideológico del nacionalismo sabinista. Hay, en todo caso, un cierto secuestro efectivo de esos motivos que, por otro lado, resultaba relativamente fácil de ejecutar, si pensamos el tipo de valores que articulaban el pensamiento jeltzale, no precisamente progresista o rompedor en su representación de la virilidad vasca".

Un grupo de falangistas canta el Cara al sol frente a un monumento a los Caídos en Madrid que había sido objeto de un atentado en 1975. / EFE

Esa exaltación de la hombría no fue únicamente una obligación ética y estética para los adictos al régimen franquista. También fue utilizado como contrapunto a la hora de resaltar los defectos, reales o imaginarios, del enemigo, el cual, todo sea dicho, utilizó esas herramientas de propaganda contra el bando golpista durante la guerra.

"Transformar al otro, sea un contendiente político, un rival ideológico, otro pueblo, los que profesan otra fe, o simplemente los que no la profesan, en una criatura animalizada o monstruosa es un universal humano. Este recurso, infinitamente repetido, no entiende de ideologías. Quizás lo que hace diferente a unos sistemas de otros son las soluciones: una vez que se llega a la conclusión tramposa de que nuestro enemigo es Otro, la diferencia reside quizás en la solución a ese problema", comenta Rivera Benegas que, si bien puntualiza que no siempre esa animalización del otro desembocó en una catástrofe de las dimensiones del Holocausto, sí que subyace en ella la creencia atávica y primitiva de que asesinar al diferente puede devolver a la sociedad a una falsaria Edad de Oro. "La propia noción de la España Nueva que manejó el franquismo es resultado de esta percepción sacrificatoria que revela una voluntad de curar España a través de la muerte de los otros. Por este motivo, el análisis de la dimensión ritual que llevo a cabo en este libro y que hasta ahora ha tenido escasa atención entre las investigadoras que analizan el franquismo, constituye probablemente una de sus mayores aportaciones".

Como elemento regenerador que era, todo ese constructo desarrollado por el franquismo no estaba dirigido únicamente a excombatientes, camaradas o ciudadanos de a pie. Los niños fueron también objeto de estos mensajes, los cuales se comunicaron a través de revistas infantiles o juguetes. "En mi trabajo analizo algunos materiales destinados precisamente al público infantil. Son 'ilustraciones para niños' que permiten coleccionar al otro, como en el caso de los dibujitos de republicanos bobos de los tebeos, e incluso a uno mismo, como en los recortables de muchachitos de falange, de requeté, en un ejercicio de simplificación y taxidermia que es, en realidad, muy complejo", reflexiona Miguel Rivera Benegas, que destaca cómo en esas miniaturas, recortables y viñetas políticas infantiles "a veces aparecen niños que sustituyen e imitan el affaire perpetrado por adultos. Por ejemplo, niños jugando a la guerra, recreando el asesinato, el paseo, el fusilamiento, en definitiva, la ejecución terrible de los otros".

Flechas del Frente de Juventudes de Falange en el Desfile de la Victoria celebrado en las calles de Madrid. / EFE

En todo caso, a pesar de esa imagen de robustez y fortaleza, la idea de virilidad del franquismo se topó con no pocas contradicciones. Por ejemplo, la actitud blanda y poco marcial de algunas figuras del régimen. "Franco en sí mismo no representaba precisamente el ideal de virilidad que patrocinaba el régimen; Hitler todavía menos. Sin embargo, convivir con lo mediocre, con lo contradictorio, con lo que no encaja, no ha supuesto nunca un problema para los regímenes totalitarios. En Alemania, los profetas del arquetipo ario poco tenían que ver con los modelos escultóricos de Thorak o de Arno Brecker. El propio franquismo, o al menos su extraña coalición de guerra, amparaba modelos de masculinidad poco compatibles, como los legionarios y africanistas que se jactaban de su condición de violadores o los tercios requetés cargados con medallitas y gigantescos crucifijos, lo que demuestra que, en todos los sistemas heroicos, estos modelos incompatibles encuentran fácil acomodo", comenta Miguel Rivera Benegas que, en Lo viril y lo viscoso, ha prestado especial atención a lo que ha denominado 'completos-incompletos', esos héroes que, como sucede con las ruinas arqueológicas y a pesar de su decrepitud, también tuvieron una utilidad en el franquismo. "El régimen vio en estos incompletos que horrorizaron a Unamuno —de quien es célebre su discurso contra Millán-Astray—, el ejemplo más visible y más radical de esta hombría hecha pedazos que encontraba su versión más 'perfecta' a partir de su esencia mutilada un ejemplo, si no a reproducir, al menos a reverenciar. El valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros, posee en su cúpula otra manifestación más de esta querencia franquista por lo ruinoso: los cuerpos de los 'mártires' de la guerra parecen mezclarse en una suerte de amalgama atemporal con otros personajes míticos, muchos de ellos santos martirizados, como San Lorenzo, Santa Natalia, San Cugat, transmitiendo así la idea de temporalidad mítica ibérica que relaciona, en este recorrido circular, a los martirizados por Diocleciano con los muertos de 1936-1939".

José Millán Astray, fundador de la Legión, en Madrid durante el desfile de la victoria, en 1939 / EFE

La virilidad como base de la regeneración nacional

Quince años después de publicar en Alianza España, año cero. La construcción simbólica del franquismo, la historiadora Zira Box centra de nuevo sus investigaciones en la postguerra española para firmar La nación viril. Género, fascismo y regeneración nacional en la victoria franquista, un ensayo en el que analiza cómo la idea de virilidad sirvió de base para la construcción de esa nueva España.

"Empleo la categoría de virilidad frente a la de masculinidad porque me parece más funcional, desde el momento en que es más fácil de desvincular o disociar del cuerpo de los sujetos. Lo que realmente me interesaba era analizar cómo hay significados culturales relacionados con el género que sirven para pensar ideologías políticas, movimientos políticos, conceptos políticos y, en este caso concreto, para pensar la nación misma —explica Zira Box—. En ese sentido, la idea de virilidad es casi un arquetipo formado por una serie de atributos, de características y significados que son siempre muy normativos, deseables y que, por no estar vinculado directamente al cuerpo de los varones, puede ser perfectamente aplicado a las mujeres. La Sección Femenina, por ejemplo, transmite la idea de que se puede ser mujer viril si se cumplen con los mandatos de Falange. De hecho, la contrarréplica a la mujer falangista es ese ángel del hogar burgués que es ñoño, repipi, frívolo, porque para la Falange, el ideal de mujer es aquella que es madre y ama de casa, pero sin cursilerías ni frivolidades".

Mujeres ataviadas con trajes tradicionales saludan brazo en alto durante un desfile en Almería (1942). / EFE

La oposición a esa vida burguesa amable, hizo que el imaginario viril falangista se nutriera de conceptos como la austeridad, lo seco, lo árido, lo incómodo. Una realidad que remitía a paisajes castellanos y que ponía en cuestión la pretendida unidad de España, desde el momento en que difícilmente encajaba con la voluptuosidad, la sensualidad y el colorido de zonas mediterráneas como Cataluña y Valencia.

"Falange es una organización castellanocéntrica. Para ellos, Castilla representa la quintaesencia de los valores nacionales. Sin embargo, en lo que se refiere a las Fallas o a Andalucía y la españolidad, y esta es una de mis apuestas interpretativas, lo que se produce en ese discurso de la nación viril es una resignificación de determinados elementos que, de otra forma, encajaban mal en el discurso de la nación viril. De esta forma, cuando se menciona Valencia, que es una zona con connotaciones femeninas gracias a elementos como la huerta, la frondosidad o el agua, lo que se subraya continuamente en el discurso falangista es el duro trabajo del labrador que está trabajando bajo un sol inclemente, que es más propio de Castilla y que, como atributo viril, sí encaja con esa idea de masculinidad. Lo mismo sucede con Andalucía, región de la que se dice que hay dos andalucías, la de la pandereta y, claro está, la auténtica, la de las procesiones, la del cante jondo, la de las guitarras rasgadas…".

En plena postguerra, el discurso oficial de los primeros años de la dictadura tenía una clara intención regeneracionista, por lo que buscó sus referentes en el pasado, remontándose así a una supuesta Edad de Oro. No obstante, incluso en estos casos sus promotores tuvieron que lidiar con las contradicciones y resignificar ciertos momentos de la historia que no acaban de encajar con su relato.

"Debido a su carácter nacionalista y esencialista, el franquismo tiene una relación relativamente ambigua con, por ejemplo, la herencia romana, porque no deja de ser fruto de una conquista. Por eso, hay una mayor preferencia hacia los pueblos pre-romanos como Numancia, que ejemplifica la heroicidad y la resistencia del español ante los invasores —comenta Zira Box—. No obstante y aunque Roma empieza con mal pie por lo antes mencionado, se produce nuevamente una apropiación de ese pasado que transmite la idea de que fue el genio español surgido en Hispania y personificado en figuras como Séneca, que cumple todos los valores viriles por ser austero y sobrio, el que hizo que Hispania fuera incluso una versión mejorada de Roma".

Hablando de Roma y a diferencia de lo que sucedió con el fascismo, que encontró en movimientos como el futurismo la manera de canalizar los valores de la nueva Italia que defendía, el regeneracionismo español, tal vez por esa actitud refractaria de las derechas españolas hacia las vanguardias históricas, carecía de un referente artístico equivalente. En consecuencia, cuando los intelectuales falangistas quisieron recurrir a un artista para exaltar la idea de España, la lista fue escueta. Tanto, que uno de los elegidos resultó ser Gutiérrez Solana, conocido por sus pinturas y sus escritos sobre la España negra que, lejos de exaltar las virtudes del país, presentaban una nación esperpéntica de la que resultaba difícil sentirse orgulloso.

'El fin del mundo' (h. 1932), de José Gutiérrez Solana. / Colección Banco Santander

"El de Gutiérrez Solana fue un caso que me fascinó absolutamente. De hecho, de alguna manera elegí trabajar sobre él porque no entendía cómo era posible que esa España tan esperpéntica, tan expresionista, tan terrible, cupiera dentro de la nación viril. Sin embargo, lo que funcionó muy bien como elemento argumentativo para el franquismo fue vincular a Gutiérrez Solana con el 98, porque se le situó automáticamente en ese descontento crítico necesario para toda regeneración —comenta Box—. Como dice la Iglesia católica, el satisfecho de sí nunca va a querer cambiar nada, por lo que para que cambien las cosas, es necesario que exista cierta incomodidad. De esta forma, el buen patriotismo sería señalar con inclemencia dónde están los males del país porque, cuando se diagnostican esos males, es cuando se puede regenerar. Es solo después de este razonamiento cuando realmente se puede decir: 'qué buen patriota es Solana, que pinta con el atrevimiento de la absoluta inclemencia los males de España'".

No obstante, en ese proceso de apropiación para erigir el concepto de nación viril hubo una idea que resultó especialmente difícil de resignificar: el madrileñismo. Mientras que las Fallas, el andalucismo o el expresionismo de Solana sufrieron esa transformación de forma casi inmediata, el casticismo llevó su tiempo, del mismo modo que lo llevó que Madrid claudicase al asedio fascista.

"Como sucede con el caso de Andalucía, para el franquismo hay dos Madrid: el Madrid popular del Rastro, del organillo y el Madrid populachero y desagradable. Para entender el desprecio a este segundo caso, es fundamental introducir el componente de clase. El discurso de Falange es absolutamente clasista y está repleto de contradicciones que van resolviendo poco a poco. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que una ideología que aspira a la movilización de las masas sea elitista?—se pregunta Zira Box—. Bueno, porque lo que le gusta es el pueblo y no la masa. Mientras que el pueblo son las esencias españolas ordenadas, la masa es la turba, es la politización, es el peligro". En ese sentido, el casticismo madrileño, resultaría aceptable para el franquismo cuando aparece como una expresión del folclore, pero no cuando es chabacano, castizo y puede estar vinculado al Frente Popular. "Ese Madrid republicano, esa modistilla que seguramente estaba sindicada o ese trabajador de mono sudoroso y churretoso de aceite que luego se pasaba por la Casa del pueblo, no son aceptables porque nada bueno puede salir de ellos. Desde el punto de vista de la nación viril —comenta Box—, ese Madrid es ejemplo de la España afeminada, de la España que huele, que suda, que está muy corporeizada, porque la corporeización es siempre un mecanismo de afeminamiento desde el momento en que el cuerpo es algo incontrolable. Esa falta de control, para la nación viril, es una idea muy muy perturbadora".