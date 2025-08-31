Los cebos envenenados amenazan a algunas especies en Extremadura: milano real y alimoche, en peligro

Una práctica que encuentra su origen en la época franquista y que pone en jaque la subsistencia de especies amenazadas en Extremadura. El empleo de cebos envenenados para acabar con los animales 'que molestan' es una realidad, según explican desde Ecologistas en Acción, y, por eso, reclaman a la Junta la recuperación de las patrullas caninas empleadas antaño como método de detección de las trampas.

Se suprimieron al inicio de la legislatura

Fue al inicio de la presente legislatura, asegura Carlos Garrón, miembro del Área de Naturaleza de la organización, cuando se apartó a los dos pastores alemanes capaces de localizar los cebos, normalmente, pequeños trozos de carne envenenados.

Un método empleado para acabar con determinadas especies que perjudican a la ganadería, la agricultura o la caza. Las denominadas 'alimañas', según el argot popular: zorros, algunas especies de aves, ratones, ratas, etc. En este sentido, desde la asociación recuerdan que el método aparentemente más ortodoxo de emplear rodenticidas para acabar con los roedores también tiene consecuencias muy negativas.

"Un episodio encadenado de muertes"

Porque, como es bien sabido, no solo mueren aquellos ejemplares que ingieren directamente el veneno. También, los carroñeros que se comen a dichos animales, con lo que se genera un "episodio encadenado de muertes", describe Garrón.

Milano real, negro, o alimoche: especies más afectadas

De una forma u otra, la disminución de especies como el milano real o el milano negro se está achacando al envenenamiento. También, del alimoche, que "está en regresión en Extremadura", advierte el experto, pudiendo, incluso, pasar a catalogarse como especie en peligro de extinción.

Hay otras aves que, según Ecologistas en Acción, podrían ser víctimas de la mala práctica, como es el caso del buitre leonado o de los ejemplares más jóvenes del águila imperial o del águila perdicera. Pero, incluso, animales tan amenazados como el lince pueden verse afectados por los cebos envenenados. Fue en 2014, cuando cayó un ejemplar en el término municipal de Valencia de las Torres, no mucho después de haber sido liberado por miembros del programa Life Iberlince. El caso generó una polémica notable.

"Una dejación de funciones que roza la prevaricación"

Como controvertida también es, para la organización ecológica, la supuesta falta de actuación de la Dirección General de Sostenibilidad en este ámbito. "Hay una negación y una dejación de funciones que roza la prevaricación por omisión", considera Garrón. "A lo mejor, lo que ocurre en Extremadura es que la Consejera de Agricultura o la presidenta de la Junta tendrían que pensar si tienen a la persona adecuada al frente de la dirección", añade.

¿Por qué? Pues, según el miembro de Ecologistas en Acción, porque "el director general actual, en las reuniones que hemos tenido, niega que en Extremadura haya veneno". Un punto de partida con el que se explicaría la supresión de la patrulla canina adiestrada al efecto y su marcha al Centro de Recuperación de Sierra de Fuentes, donde se encuentran actualmente los perros. También, el "despido" de su guía canino. Pero, hay más.

La comunidad cuenta con la denominada 'Estrategia extremeña contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural', que "incluye una serie de actividades que tendría que fomentar la Administración y que no ha hecho", dice Carlos Garrón.

Diez UTV

En este sentido, Extremadura se divide en diez zonas en cuanto a la disposición de Agentes del Medio Natural. Diez UTV, como se denominan. En cada una de ellas, debería haber agentes especializados en el tema del veneno, siguiendo una serie de protocolos. Sin embargo, la disposición no ha pasado del papel, aseguran desde Ecologistas en Acción. Tampoco, la formación genérica que se tendría que haber impartido al conjunto de los agentes al respecto.

Más aún, la estrategia contempla "unos protocolos con el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), una serie de actuaciones con respecto a las fincas ganaderas, de caza, etc. y todas esas actuaciones no se han hecho", dice Garrón.

La cuestión es, además de esa supuesta negación de la presencia de los cebos, que desde la Dirección General de Sostenibilidad, según Ecologistas en Acción, argumentan que las actuaciones relativas a los Agentes del Medio Natural "no están dentro de su Consejería".

"La competencia en la estrategia del veneno la tienen la Consejería de Agricultura y la Dirección General de Sostenibilidad y, por lo tanto, son quienes tienen que poner los recursos adecuados para que los agentes puedan ejercer su trabajo de manera adecuada", responde Carlos Garrón.

Falta de medios

Porque en estos momentos, explica el experto, la lucha contra la problemática está en manos de "los cuatro agentes" que, con "escasos medios", detectan animales muertos. "Pero lo hacen fruto de la casualidad, no de tener unas campañas, como las de disuasión, que tienen que hacerse por parte de los agentes, tanto de la Junta como de la Guardia Civil", dice Garrón. Más aún, añade, teniendo que en cuenta que el campo "es grandísimo y cada vez vive menos gente".

No obstante, a pesar de esa supuesta falta de actuaciones, y, por tanto, de la dificultad para investigar la disminución de ejemplares de determinadas especies, desde Ecologistas en Acción, apuntan a los cebos como "la razón más probable" por la que "ciertas especies de aves no levantan cabeza". Fundamentalmente, "porque son especies carroñeras, los venenos suelen estar en trocitos de carne, y eso es lo que comen", concluyen.