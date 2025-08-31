Extremadura se enfrenta a un alto riesgo de incendios tras una semana con 31 focos

El Plan Infoex ha intervenido en un total de 50 incidentes durante la última semana, 31 de los cuales han sido incendios forestales en Extremadura. La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha informado de estos datos al final de la temporada de alto riesgo, con una superficie afectada que, a falta de las mediciones oficiales, no supera las 500 hectáreas.

Del total de incendios, 11 se registraron en la provincia de Badajoz y 20 en la de Cáceres. De entre ellos, los más destacados fueron el de Don Benito, con aproximadamente 200 hectáreas calcinadas, y el de la ciudad de Cáceres, que afectó a unas 100 hectáreas.

Jorge Valiente

Combustible forestal

A pesar de que las temperaturas han mejorado, la predicción meteorológica sigue sin ser favorable para un descenso del riesgo. Aunque los termómetros no superarán los 30 °C en los próximos días, no se esperan precipitaciones. Esto mantiene el combustible forestal "altamente disponible", elevando el riesgo en la mayor parte de la región. Los vientos, que se prevén de componente oeste-noroeste a principios de semana, podrían aumentar su intensidad a partir del viernes.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones en terrenos forestales. La Consejería ha aprovechado para agradecer la labor de todos los equipos que participaron en las tareas de extinción.

En el contexto de los recientes incendios, cabe recordar que la Junta ha aprobado ayudas urgentes para los sectores turístico y agropecuario en zonas afectadas.