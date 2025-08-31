Enfermedad infecciosa
Extremadura suma ya nueve focos de gripe aviar tras un nuevo caso en Guareña
Un ave silvestre ha dado positivo en el subtipo H5N1, con una capacidad de transmisión a las personas "muy reducida"
Extremadura suma ya nueve focos de gripe aviar en lo que va de año: ocho en aves silvestres y uno de corral. La Junta de Extremadura ha confirmado el noveno caso, tras el positivo en un ave silvestre, anátida, del término municipal de Guareña, con una capacidad de transmisión a personas "muy reducida". Según ha trasladado el Gobierno regional al ayuntamiento guareñense, el subtipo detectado es el H5N1, el que durante este año está afectando a Europa.
La muestra fue analizada en el Laboratorio Nacional de Referencia para la influenza aviar, en Algete, y remitida por personal del Servicio de Sanidad Animal. El Ejecutivo autonómico recuerda al consistorio, a través de una nota informativa, que este virus no puede ser transmitido a las personas, a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. No obstante, se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en campo.
Medidas ante posibles casos
En esta línea, también informa de una serie de medidas a tener en cuenta a la hora de notificar posibles nuevos casos, como es notificar sin demora a la autoridad competente en sanidad animal, cualquier ocurrencia anormal de mortalidad o brotes significativos de enfermedad entre las aves silvestres, en particular las acuáticas.
Entre los signos a tener en cuenta en las explotaciones, destaca la caída del consumo de pienso o agua superior al 20%, en la puesta superior a un 5% durante dos días seguidos, mortalidad superior al 3% durante una semana o cualquier signo clínico o post-mortem que sugiera la presencia de la enfermedad. Por último, apunta que cualquier aviso o sospecha que se reciba deberá ser comunicada a los Servicios Centrales para que estos den indicaciones sobre cómo actuar.
