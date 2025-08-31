Un estudio extremeño demuestra que el ajo deshidratado engorda a los corderos merinos

Un estudio experimental llevado a cabo por un grupo de investigadores del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) con 30 corderos merinos ha permitido demostrar que comiendo ajo deshidratado ganan más peso. A través de este trabajo se demuestra que el uso de subproductos agrícolas en la alimentación animal, en este caso, el ajo, puede ser una herramienta eficaz para mejorar la productividad y sostenibilidad de la ganadería extensiva, en línea con los objetivos del proyecto TID4AGRO y con una producción más respetuosa con el medio ambiente.

Según ha informado este domingo la Junta de Extremadura, el equipo de investigadores formado por Javier García Gudiño, Alfredo García, Ana Isabel del Rosario y Carmen Barroso ha llevado a cabo este estudio para evaluar la inclusión de un 4% de ajo deshidratado en la dieta de 30 corderos merinos, cuyos resultados reflejan que estos animales han ganado un 8% más de peso.

Los desechos de ajo, derivados del cultivo de esta planta, se han utilizado en este estudio debido a sus reconocidas propiedades antimicrobianas, antioxidantes e inmunomoduladoras, posicionándolo como una alternativa sostenible para la nutrición animal. La finalidad de introducir este porcentaje de esta especie en la dieta de los corderos de raza merina ha sido evaluar el efecto que ha tenido sobre el rendimiento de su crecimiento y la eficiencia alimentaria.

Conclusiones

Entre las conclusiones de la investigación para hacer la ganadería más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, destacan la tendencia hacia un avance en la eficiencia de alimentación, incremento del rendimiento de crecimiento de este tipo de ganado sin afectar negativamente al consumo de pienso y que no se ha detectado rechazo al alimento, lo que indica una buena palatabilidad, mejorando la digestión y la absorción de nutrientes.

Este estudio subraya el potencial de los subproductos de ajo como aditivo alimentario natural y sostenible en la producción ovina, apoyando sistemas ganaderos más respetuosos con el medio ambiente. Los resultados los ha dado el investigador del área de Producción Animal de Cicytex, Javier García, en la 76ª Reunión Anual de la Federación Europea de Ciencia Animal (EAAP), celebrada en la localidad austriaca de Innsbruck, promovida por The European Federation of Animal Science, que reúne a expertos de toda Europa en producción animal y sostenibilidad.

Tecnologías innovadoras

Esta reunión ha abordado aspectos de interés relacionados con la ciencia animal en el cerdo, aves de corral, caballo, oveja y cabra, insectos; genética, nutrición, sistemas de producción, nuevas tecnologías y ganadería de precisión, salud y bienestar. Una de las líneas de trabajo más innovadoras es la 'Aplicación de tecnologías innovadoras en las explotaciones ganaderas extensivas para una producción más sustentable' y, dentro de esta acción, se pone en marcha la tarea 2 'Desarrollo de estrategias para la reducción de impactos medioambientales generados por las especies ganaderas en la dehesa-montado'.

Este programa incluye el uso de nuevas tecnologías como detectores láser para medir gases de efecto invernadero (GEI), como el metano, a lo largo de las distintas fases productivas de los rumiantes. Gracias al uso de tecnología innovadora como un detector láser de metano, se están evaluando posibles reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el ajo podría tener un efecto antimetanogénico. Además, se están analizando muestras de sangre para estudiar el estado inmunitario y parasitario de los animales, puesto que el ajo posee propiedades naturales que podrían reforzar sus defensas.