Nuevo máximo de los depósitos bancarios en Extremadura tras aumentar en 1.600 millones en un año

El ahorro que las familias y empresas extremeñas mantienen en los bancos superaba al cierre de marzo pasado los 23.929 millones de euros, el montante más elevado de toda la serie histórica de datos que trimestralmente actualiza el Banco de España. En solo un año, el dinero guardado en cuentas a la vista y depósitos a plazo se ha incrementado en cerca de 1.611 millones de euros, un 7,2% de alza.

Coincidiendo con el proceso inflacionista que atravesó la economía española, acentuado a partir de la invasión rusa de Ucrania, el colchón financiero que los extremeños guardan en estas entidades evolucionó con altibajos en gran parte tanto de 2022 como de 2023, con varias caídas intertrimestrales significativas en ese periodo.

Esta situación se produjo en un contexto en el que numerosos hogares tuvieron la necesidad de tirar de sus reservas para hacer frente al aumento del coste de la vida, pero que estuvo marcado también por el deseo de parte de estos clientes de encontrar mayor rentabilidad para su dinero. Una subida de la retribución que los bancos tardaron en empezar a ofrecer.

Por eso, Ramón Rivera, presidente del Colegio de Economistas de Extremadura, destaca el papel que jugó posteriormente en la escalada de los ahorros la paulatina mejora de las condiciones retributivas ofertadas por las entidades a sus impositores. Un auge que las estadísticas recogen a partir del último tramo de 2023, cuando «la banca española comenzó a dar una cierta remuneración a los depósitos, porque hasta entonces estaban dando prácticamente cero», apunta. Eso «animó» la contratación de un producto que, pese a la cada vez mayor diversificación de las carteras de ahorro de los hogares, aún sigue conservando su atractivo para los perfiles de clientes con una mayor aversión al riesgo.

Cuentas a la vista y a plazo

Aproximadamente, ocho de cada diez euros de los extremeños en estas entidades están consignados en cuentas a la vista, las que tienen una menor retribución, y que son las que en términos absolutos más se han incrementado.

No obstante, es en los depósitos a plazo donde resulta más llamativo proporcionalmente el incremento del dinero confiado por los extremeños a los bancos: en dos años, desde marzo de 2023 al mismo mes de 2025, se han duplicado con creces, de 1.824,6 millones a 4.091,5 millones.

Este incremento del interés ofrecido por las entidades se ha visto frenado por el efecto de la política de abaratamiento del precio del dinero del Banco Central Europeo, teniendo ahora un efecto inverso en los depósitos, ralentizándose el ritmo al que han venido engordando en los últimos trimestres. En el más reciente, la ganancia ha sido ya prácticamente simbólica.

La evolución seguida por los depósitos ha ido paralela a los cambios en su remuneración por parte del sector bancario

«Las inversiones netas en depósitos a plazo se desaceleraron en el segundo semestre de 2024, tras comenzar a reducirse en julio su remuneración», esgrimía el Banco de España en su informe sobre la situación financiera de los hogares y las empresas de la segunda mitad del año pasado.

Otros factores

Otro factor que Rivera cree que ha ayudado a impulsar el montante de las cuentas a la vista y a plazo es el crecimiento de la población ocupada, que está llevando las cifras de afiliación a la Seguridad Social a niveles desconocidos, aumentando los ingresos que mensualmente llegan a las familias. También la progresiva moderación del IPC. «Mucha gente busca tener un pequeño fondo de reserva para sus necesidades o para dar en el futuro la entrada para la compra de una vivienda», sostiene el presidente del Colegio de Economistas de Extremadura. «Y si los precios no van tan deprisa», aduce, la parte de la renta que queda disponible para el ahorro será siempre mayor, destinando a él lo que antes «se comía la inflación».

Las deudas

Del lado de los créditos que hogares y empresas extremeños tienen contratados con los bancos, aunque su montante total experimentó un leve retroceso en el arranque del ejercicio (27 millones de euros entre enero y marzo), en términos interanuales ha repuntado en 155 millones de euros, hasta los 15.066,7 millones. A mucha distancia en este caso de los máximos de la serie, alcanzados al cierre de 2008. Fue en aquel momento, con el primer impacto de la gran crisis financiera, cuando las familias y empresas iniciaron un proceso de desendeudamiento, partiendo de unos pasivos que se había prácticamente duplicado en solo cuatro años, hasta sobrepasar los 22.200 millones de euros en el punto más alto de la curva.

En todo el país, la demanda de crédito avanzó en el primer trimestre de 2025, «especialmente en los préstamos para adquisición de vivienda, gracias a los menores tipos de interés, las expectativas favorables sobre el mercado de la vivienda y la mayor confianza de los consumidores», apunta el Banco de España en su último informe sobre la situación financiera de los hogares citando a la Encuesta sobre Préstamos Bancarios.