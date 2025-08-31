Una de las figuras empresariales más influyentes de la región
El último adiós a Antonio Masa Godoy en Badajoz
Familiares, representantes empresariales y amigos se dan cita en la parroquia de San José para despedir al expresidente de la Creex y Coeba
Decenas de personas han acudido este domingo a la parroquia de San José de Badajoz, donde a las 11.00 horas se ha celebrado el funeral por Antonio Masa Godoy, fallecido ayer sábado a los 83 años tras una larga enfermedad.
Familiares, amigos y representantes del mundo económico y social de Extremadura se han reunido para despedir a quien fuera una de las figuras más influyentes en la vida pública regional durante más de cuatro décadas.
Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense, Masa ejerció como profesor de Teoría Económica en la Universidad de Extremadura y fue hijo de Antonio Masa Campos, alcalde de Badajoz entre 1944 y 1954. Tras una breve etapa política como diputado en las Cortes Constituyentes (1977-1979), dedicó su vida al asociacionismo empresarial.
Impulsó la creación de Coeba y Creex, organizaciones que presidió durante más de treinta años, y dio el salto a la patronal nacional como presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE. Además, presidió la Caja Rural Provincial de Badajoz y ocupó cargos de responsabilidad en distintos organismos económicos.
Su trayectoria, marcada por la defensa de los empresarios extremeños, dejó una huella profunda en la región. Las patronales Creex y Coeba lo recordaron ayer como “una importante figura en el impulso del asociacionismo empresarial ya en los albores de la democracia” y trasladaron su pesar a la familia.
