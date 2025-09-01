Los certámenes literarios florecen en Extremadura

Los certámenes literarios están floreciendo, tiñendo tierras extremeñas de múltiples historias. Son un claro impulso para hacer llegar, incluso a los rincones más pequeños, el origen de la auténtica riqueza de una localidad: la cultura.

Detrás de estos certámenes hay personas con un espíritu creativo, impulsadas por el amor a su tierra. Actos que no solo ayudan a preservar la identidad local mediante el fomento de la creatividad, sino que también permiten dar a conocer a escritores ocultos y alientan la igualdad de acceso cultural, a menudo centrado en grandes poblaciones. Unen, enriquecen a la comunidad y atraen a visitantes interesados en estos eventos culturales.

Una iniciativa que ha empujado a César Aurelio González y Javier Antón, técnicos del Centro de Interpretación de Toril y dinamizadores turísticos, a hacer lo propio en su municipio. «Nos fijamos en otros pueblos de Campo Arañuelo y descubrimos el VII Certamen de Relatos Cortos Severa Galán, en Talayuela. Entonces nos propusimos llevar a Toril un proyecto similar», comenta César Aurelio.

Javier Antón y César Aurelio, dinamizadores turísticos de Toril. / CEDIDA

Nace así el I Certamen de Relato Corto Milano Real, con la colaboración del Ayuntamiento de Toril. El tema central: la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y el Campo Arañuelo. El fallo del jurado se hará público a mediados de septiembre. El primer premio estará dotado con 300 €, y el accésit, con 100 €. El autor ganador conservará todos sus derechos de propiedad intelectual.

Una semilla

«Deseamos que este certamen sea una semilla que dejamos aquí y que tenga continuidad en futuras ediciones, aunque nosotros ya no estemos. Queremos que sea nuestro legado», cuenta César Aurelio, que desvela el porqué de la denominación: «Elegimos el nombre ‘Milano Real’ por ser una especie emblemática de esta zona».

Otra semilla emergente es el II Certamen Literario Víctor Chamorro, en Casas de Belvís, patrocinado por el Ayuntamiento de Belvís. La temática debe girar en torno a Extremadura e incluir palabras en castúo. Para conocer el origen de este evento, que se celebra en mayo, hay que hablar de una lugareña: Rosario Encinas Pérez. A comienzos de los años 60 se presentó como profesor en las Casas de Belvís un joven llamado Jaime Naranjo Gonzalo: librero, docente y político, quien llegaría a ser consejero de Cultura y diputado en el Congreso. Entre sus alumnas estaba Rosario. «Él nos decía que todos podíamos estudiar, que el hecho de vivir en un pequeño pueblo no sería un impedimento. Así que, después de clase, de manera informal, nos preparaba para que pudiéramos hacer el ingreso a Bachillerato en Madrid, usando incluso medios radiofónicos. Aprobamos todos… nosotros, que nunca habíamos salido del pueblo», relata Rosario.

Y así, fue profesora de Secundaria en lo que ella y otros emigrantes llamaban la ‘tercera provincia’ de Extremadura: Móstoles. Consiguió que un centro de Secundaria llevara el nombre de un ilustre personaje extremeño, Felipe Trigo, escritor originario de Villanueva de la Serena. Cada vez que volvía a su pueblo natal, siempre desarrollaba con ilusión actividades culturales, ya fuera durante las fiestas locales o en otros momentos. «La Casa de Extremadura en Madrid se convirtió en un lugar de encuentro para todos nosotros. Allí conocí a Víctor Chamorro. Sus charlas y su conocimiento sobre nuestra tierra me impresionaron; empecé a seguirle y, de ahí, nació una preciosa amistad», prosigue Rosario.

Víctor Chamorro

Víctor Chamorro nació en 1939 en Monroy (Cáceres). Fue escritor y profesor. Entre sus muchas distinciones destacan el Premio Café Gijón (2002), la Medalla de Extremadura (2012) y haber sido finalista en importantes certámenes literarios como el Premio Planeta (1963) y el Premio Nadal, entre otros.

«Cada nueva obra que publicaba Víctor tenía su primera presentación en la biblioteca del pueblo. Conseguí que la biblioteca de Casas de Belvís llevara su nombre. Al año de que él falleciera, en 2022, le hicimos un homenaje. Ese día nació la idea de crear un certamen literario que llevara su nombre. En mayo de 2025 hemos celebrado el II Certamen ‘Víctor Chamorro’, en el que muchas personas del pueblo, el personal de la biblioteca y el jurado han colaborado de manera voluntaria», cuenta Rosario.

Rosario, la hija de Víctor Chamorro, y miembros de la biblioteca de Belvís de Monroy. / CEDIDA

Teófilo González Porras, amante de las letras, delegado provincial de Educación en 1977 y amigo de Víctor Chamorro, realizó una lectura durante el acto, mostrando un profundo respeto y amor hacia la figura del escritor y la devoción que profesaba por su tierra, Extremadura. Jesús Encinas y Marcelo Álvarez, veteranos vecinos de Casas de Belvís y aficionados a la lectura y la escritura, recitaron poemas en castúo.

«Hay mucho trabajo detrás de la organización de este certamen: gente altruista que desea fomentar la creatividad entre los más jóvenes, sacar a la luz a escritores desconocidos y generar un vínculo cultural dentro de la comunidad. Sin todos ellos, no hubiera sido posible este certamen», subraya Rosario.

Que el viento propague la semilla de todos estos certámenes, alcanzando los rincones más remotos y escondidos, donde lo pequeño proclama su grandeza: la cultura de las majestuosas comunidades rurales.