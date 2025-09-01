Extremadura es la única comunidad que no grava actualmente a las grandes fortunas

Extremadura es actualmente la única región de España en la que las grandes fortunas no tributan a nivel autonómico. La supresión del Impuesto de Patrimonio fue una de las primeras medidas que puso en práctica el extinto gobierno de coalición del PP y Vox y tras la entrada en vigor del Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas, la región es la única que sigue aplicando bonificaciones en el primero a todas las escalas. Incluso Madrid, abanderada en la carrera por bajar impuestos, ha reactivado 15 años después los tipos del Impuesto de Patrimonio para retener en la comunidad la recaudación que se estaba llevando el tributo estatal.

El informe ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral’ que elabora cada año el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) da cuenta de esta situación. En su análisis del año 2025, a través de varios ejemplos prácticos refleja que Extremadura es a día de hoy la única región que no grava los grandes capitales. Incluso los contribuyentes con fortunas de más de 40 millones, que en Andalucía y Madrid están aportando 1.153.000 euros anuales, no pagan nada a la Junta de Extremadura.

Ejemplos práticos sobre la liquidación del Impuesto de Patrimonio / El Periódico

¿Por qué está ocurriendo esto?

La clave, según explica José Manuel Cordero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura (Uex), está en el Impuesto Temporal a la Solidaridad de las Grandes Fortunas. Se trata de una figura impositiva impulsada por el Gobierno de España para combatir las exenciones totales o parciales que las comunidades autónomas comenzaron a aplicar hace unos años en el Impuesto de Patrimonio en un contexto de dumping fiscal, dentro de esa competencia iniciada por aplicar políticas fiscales a la baja.

Bautizado como el nuevo impuesto a los ricos, se creó en el año 2022 con carácter temporal, pero se ha ido prorrogando y el Ministerio de Hacienda ha confirmado ya que se aplicará hasta que la reforma del sistema de financiación autonómica revise la tributación patrimonial de las comunidades.

A partir de tres millones

El impuesto estatal grava a los contribuyentes con patrimonios superiores a los tres millones de euros (en la práctica 3,7 porque establece un mínimo exento de 700.000 euros por la vivienda habitual) y solo se liquida en las regiones en las que, como Extremadura, se aplican bonificaciones al Impuesto de Patrimonio: la cuota satisfecha a nivel autonómico se puede deducir del Impuesto a las Grandes Fortunas y solo si el resultado es cero, habrá que abonar la diferencia al Estado.

Según el informe de los asesores fiscales, para capitales de hasta 800.000 euros, además de Extremadura también Andalucía, Madrid, La Rioja, y las provincias vascas de Bizkaia y Álava aplican bonificaciones del cien por cien en el Impuesto de Patrimonio. Pero a partir de cuatro millones de euros, cuando ya entra en juego el tributo estatal, solo Extremadura las mantiene. «Andalucía, Madrid o Galicia lo que han hecho es recuperar parte de esa recaudación que se estaba llevando el Estado», explica José Manuel Cordero.

Cruzada en el Constitucional

El Impuesto Temporal a las Grandes Fortunas afectó sobre todo a Madrid, que es la región que acumula los grandes capitales en España, aunque también a otras como Andalucía o Cataluña. Tras su activación en el año 2022 Isabel Díaz Ayuso inició una cruzada legal contra el Ministerio de Hacienda, pero el Tribunal Constitucional acabó dando la razón al Gobierno. Entonces la presidenta optó por dar un giro de timón a su política fiscal y reactivó el Impuesto de Patrimonio: la comunidad madrileña comenzó a recaudar 555 millones de euros anuales y desinfló el impuesto temporal de solidaridad estatal, cuya recaudación se redujo un 95% de 2023 (619 millones de euros) a 2024 (38 millones).

«El objetivo de estas bonificaciones es atraer a los grandes capitales, pero una vez que van a tener que pagar porque se establece un impuesto estatal, pues esas comunidades que tenían bonificado el Impuesto de Patrimonio han establecido modificaciones en su normativa para quedarse ellas lo que se estaba llevando el Estado», explica José Manuel Cordero.

Desde el año 2023

Madrid fue la primera en suprimir el Impuesto de Patrimonio en el año 2008, una medida que después imitaron otras regiones como Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Región de Murcia o La Rioja. Una de las últimas en hacerlo ha sido Extremadura, que desde el año 2023 aplica una bonificación del cien por cien a todas las escalas. Fue una de las primeras medidas que aprobó el extinto gobierno de coalición del PP y Vox y todavía a día de hoy sigue acaparando las críticas del PSOE y Unidas por Extremadura. «Tenemos que ser capaces de atraer a más personas, talento y que ese talento tenga más capacidad inversora», dijo entonces la presidenta de la Junta, María Guardiola, para defender esa bonificación del cien por cien.

El Impuesto Temporal de Solidaridad a las Grandes Fortunas supone sin duda un freno para lograr este objetivo y la pregunta que ahora queda en el aire es por qué Extremadura sigue manteniendo esa bonificación que en la práctica, se traduce en una derivación de recursos autonómicos a la Hacienda estatal. «El impacto del Impuesto de Patrimonio en Extremadura es mínimo y no le supone realmente demasiada pérdida de recaudación», afirma José Manuel Cordero. Según los datos facilitados por el catedrático, la última liquidación del Impuesto de Patrimonio en Extremadura afectó a mil contribuyentes que abonaron 5,5 millones de euros, «apenas un 0,3% del total de la recaudación».