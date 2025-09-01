Consecuencias de las llamas
Impulso al turismo extremeño: Cáceres recoge propuestas de empresarios y alcaldes tras los incendios
La Diputación Provincial se reúne con representantes del sector para relanzar la actividad en Hurdes, Ambroz y Trasierra como parte de una estrategia regional
Tras el devastador incendio de Jarilla, representantes institucionales y empresarios afectados miran ya al futuro. Uno de los grandes retos es restablecer la actividad turística, muy golpeada en las últimas semanas por cancelaciones y una caída en cadena de reservas. En esta línea, la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha mantenido este lunes un encuentro para conocer de primera mano las necesidades del sector y recoger propuestas que ayuden a paliar las consecuencias de la ola de fuegos que ha castigado especialmente al norte de la provincia.
Promoción y soluciones conjuntas
Al encuentro han acudido alcaldes, representantes de las mancomunidades, grupos de acción local y de entidades empresariales de las comarcas de Hurdes, Valle del Ambroz y Trasierra-Tierras de Granadilla, en busca de soluciones conjuntas. El objetivo es poner en marcha acciones que promocionen estos territorios a nivel regional, nacional e internacional, y así "dar a conocer esta tierra que sigue viva, sigue verde y con muchísimo potencial. Estamos deseando que el turismo vuelva a nuestra provincia", ha señalado Gutiérrez.
La diputada ha subrayado que estas medidas se llevarán a cabo de forma coordinada con las distintas administraciones, ya que forman parte de la estrategia regional de la Junta de Extremadura, "que es la administración competente". Ha añadido que no consideran efectivo "que cada administración o entidad haga una campaña promocional por su cuenta. Como nos están trasladando, todo el norte de la provincia se está viendo perjudicado por cancelaciones o falta de reservas".
El Día de Extremadura, en el punto de mira
En este sentido, Gutiérrez ha puesto de ejemplo el puente del primer fin de semana de septiembre por el Día de Extremadura: "Muchos establecimientos y empresas turísticas del norte de Cáceres suelen tener una alta cobertura, y a día de hoy no llegan ni al 20% de reservas".
Por eso, ha insistido en la necesidad de "poner encima de la mesa" las prioridades de cada sector afectado y ha recordado que la Diputación ha intentado paliar las urgencias más inmediatas "con el SEPEI y más medios, garantizando el suministro de agua potable y ayudando a los ganaderos con alimento para el ganado. Pero también hay que seguir avanzando en otras medidas de desarrollo para nuestros territorios, como es el ámbito del turismo y las consecuencias que esto está teniendo de cara al resto de la provincia".
La vicepresidenta ha concluido que la institución provincial coordinará y contribuirá todo lo posible "para avanzar cuanto antes y que todo se restablezca en la medida de lo posible".
- Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
- En directo | Los Reyes ya pisan la Extremadura castigada por el fuego al grito de “Viva el Rey” y “Viva la Reina”
- Un nuevo sistema de asistencia a la ciudadanía facilitará las notificaciones a los extremeños
- La Junta de Extremadura protege el patrimonio inmaterial de una treintena de localidades
- Extremadura logra la reputación más positiva del país en los mensajes sobre turismo
- El mar interior más espectacular del mundo está en Extremadura
- Los ahorros de los extremeños en bancos rozan los 24.000 millones de euros
- Extremadura es la única comunidad que no grava actualmente a las grandes fortunas