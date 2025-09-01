La Junta oficializa la Medalla de Extremadura al Plan Infoex, que se entregará el próximo 7 de septiembre

Lo anunció la semana pasada la presidenta de la Junta, María Guardiola, y hoy se ha hecho oficial tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE): los efectivos del Plan Infoex recibirán la Medalla de Extremadura y será el próximo 7 de septiembre, en el Teatro Romano de Mérida, sumándose así a los tres galardones anunciados ya finales de julio (la actriz Carolina Yuste, el investigador Juan Manuel Sánchez Guzmán y el empresario vitivinícola Marcelino Díaz.)

"Se han enfrentado con determinación a una devastadora serie de incendios sin precedentes en la región, afrontando con el desafío de incendios forestales de una intensidad hasta ahora desconocida. Durante numerosas jornadas consecutivas y extenuantes han trabajado en multitud de fuegos, que han demandado de este colectivo una implicación y un esfuerzo sin precedentes", destaca la administración regional en la resolución del DOE.

Más de 50.00 hectáreas arrasadas este año

En este sentido, se señala que este 2025 ha tenido lugar en España la peor oleada de incendios de nuestra historia y "nuestra comunidad ha sido una de las más golpeadas". Según la administración regional se estima que los fuegos han arrasado más de 50.000 hectáreas desde principios de año en Extremadura, "siendo especialmente virulentos y destructivos en el pasado mes de agosto, cuando cientos de vecinos se han visto afectados y han tenido que ser evacuados de sus poblaciones".

En este contexto, destaca especialmente el fuego de Jarilla, el más relevante de las últimas décadas, en el que han ardido más de 17.000 hectáreas en apenas siete días en las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte.

Más de 30 años de historia

La resolución oficial recoge también que el Plan Infoex se creó en 1994 con el objeto de establecer la organización y procedimientos de actuación de los medios y servicios de la Junta de Extremadura y de los que sean asignados por otras Administraciones Públicas y entidades u organismos para hacer frente a los incendios que se produzcan en el territorio de Extremadura.

El plan destina anualmente un importante número de recursos humanos y medios materiales y cuenta con el apoyo de agentes del medio natural, otros cuerpos de bomberos de Extremadura y de otras instituciones y entidades de seguridad y protección civil. Dispone de unos 100 centros de trabajo, entre los que se encuentra el Centro Operativo Regional (COR), donde se ubican las oficinas del Mando Directivo y la central de comunicaciones. Desde su creación han desarrollado una encomiable labor por salvaguardar no solo el patrimonio medioambiental, sino también los bienes y la vida de las personas, enfrentándose al fuego en circunstancias que en ocasiones ponen en riesgo sus propias vidas