Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de septiembre
Extremadura es la única comunidad que no grava actualmente a las grandes fortunas
Todas las demás autonomías, incluidas Madrid y Andalucía, han reactivado los tipos del Impuesto de Patrimonio para captar la recaudación del tributo a la solidaridad que el Gobierno aplica desde 2022
La Ronda Sur, cada vez más cerca: la vía que marcará un antes y un después
Tras superar leves parones y problemas técnicos, el proyecto que cerrará el cinturón viario de Cáceres y transformará la movilidad avanza paso a paso hacia su finalización, prevista para la primavera de 2026
Muere una mujer atropellada en la A-5 a la altura de Arroyo de San Serván
Al parecer, y según confirma la Guardia Civil, sobre las 20.30 horas de este domingo se ha registrado un siniestro vial en el kilómetro 348 de la autovía del Suroeste, cuyas circunstancias todavía se investigan.
Arrancan siete intensos días de feria en Mérida
La capital extremeña inicia sus fiestas con el tradicional encendido del alumbrado, que ha corrido a cargo de la directora de orquesta Pilar Vizcaíno
La Fundación VanderLinde encuentra cobijo en Jaén tras abandonar Cáceres
El pintor holandés y Legado de Extremadura Alwin Vanderlinde ha cerrado su primer acuerdo con el Ayuntamiento de Arjona tras cerrar la sede de Montánchez por desavenencias con el consistorio cacereño
- Las 17 expresiones más típicas de Extremadura: ¿Conoces todas?
- En directo | Los Reyes ya pisan la Extremadura castigada por el fuego al grito de “Viva el Rey” y “Viva la Reina”
- Un nuevo sistema de asistencia a la ciudadanía facilitará las notificaciones a los extremeños
- La Junta de Extremadura protege el patrimonio inmaterial de una treintena de localidades
- Extremadura logra la reputación más positiva del país en los mensajes sobre turismo
- Los ahorros de los extremeños en bancos rozan los 24.000 millones de euros
- Desactivado el nivel 1 de peligrosidad en la sierra de Las Cruces, emblema de Don Benito
- Miraflores, una fortaleza viva entre España y Portugal