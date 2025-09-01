Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 1 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Todas las demás autonomías, incluidas Madrid y Andalucía, han reactivado los tipos del Impuesto de Patrimonio para captar la recaudación del tributo a la solidaridad que el Gobierno aplica desde 2022

Tras superar leves parones y problemas técnicos, el proyecto que cerrará el cinturón viario de Cáceres y transformará la movilidad avanza paso a paso hacia su finalización, prevista para la primavera de 2026

Al parecer, y según confirma la Guardia Civil, sobre las 20.30 horas de este domingo se ha registrado un siniestro vial en el kilómetro 348 de la autovía del Suroeste, cuyas circunstancias todavía se investigan.

La capital extremeña inicia sus fiestas con el tradicional encendido del alumbrado, que ha corrido a cargo de la directora de orquesta Pilar Vizcaíno

El pintor holandés y Legado de Extremadura Alwin Vanderlinde ha cerrado su primer acuerdo con el Ayuntamiento de Arjona tras cerrar la sede de Montánchez por desavenencias con el consistorio cacereño