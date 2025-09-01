El PSOE exige que Guardiola comparezca por los incendios y Unidas plantea una comisión de investigación

La batalla política por los incendios de este verano en Extremadura sigue encendida en el nuevo curso. La portavoz del PSOE extremeño, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado esta mañana una batería de iniciativas parlamentarias sobre la gestión de los incendios forestales, entre ellas un pleno monográfico y comparecencia de la presidenta de la Junta, «porque una vez apagados llega el momento de exigir unas explicaciones e información sobre la gestión que no se ha dado hasta el momento». Rosiña ha insistido en que es la hora «de reorganizar el desastre absoluto» de la Junta en una de las mayores catástrofes que ha sufrido la región y ha asegurado que ha echado en falta la comunicación entre el gobierno regional y la oposición que sí existía cuando gobernó el PSOE.

«Por voluntad propia»

En este sentido, la portavoz socialista ha señalado que Guardiola no debería esperar la petición de comparecencia de su partido, sino ir «por propia voluntad» y se ha preguntado si la razón «es que está hecha de otra pasta que los otros presidentes de comunidad y ministros que están compareciendo» para dar explicaciones de la gestión.

Sobre los incendios, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha anunciado que va a proponer al PSOE la presentación de una solicitud conjunta para la creación una comisión de investigación en el Parlamento regional, con el fin de aclarar la gestión de los incendios forestales que han asolado este verano la región. Ha explicado que su grupo no puede presentar individualmente la solicitud, ya que solo tiene cuatro diputados.

De Miguel quiere explicaciones sobre por qué no se pidió el nivel 3 de emergencia, para que el Estado se hiciera cargo de la gestión, cuando se pedían más medios al Gobierno de España que necesitaban precisamente de esa declaración. A su juicio, sería «muy grave» si los populares actuaron de forma «partidista» en este asunto, ya que las comunidades de Extremadura, Galicia y Castilla y León coincidieron en los mismos argumentos y en los mismos tiempos a la hora de atacar el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Desaparecidos»

Por su parte, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha subrayado hoy que su partido va a huir «del circo mediático» que quiere la oposición y, en su primera comparecencia tras el periodo estival, ha señalado que el PP encara el nuevo curso político con el objetivo de seguir mejorando la vida de los extremeños.

En esta nueva etapa, ha insistido en que su partido pretenderá consolidar los cambios llevados a cabo en los dos últimos años tras la llegada de María Guardiola a la Junta de Extremadura que la crispación se abandone y se pase al consenso, al diálogo y a anteponer los intereses de todos los extremeños para seguir avanzando.

Tras los incendios forestales del verano, Juliá ha criticado que el PSOE por «estar desaparecido y ahora dedicarse a enfangarlo todo» y ha acusado a Unidas de «generar bulos en plena emergencia» sobre la inversión en prevención y lucha contra incendios. También ha reprochado a Vox que solicitara al presidente del Gobierno que tomase el mando de la emergencia.