Sector del reparto a domicilio
Los trabajadores de Glovo en Cáceres, Mérida y Badajoz inician huelga indefinida todos los fines de semana
Piden que la empresa aplique el convenio de mensajería, para que les sean abonados los gastos de locomoción
Los repartidores de Glovo de las ciudades de Cáceres, Mérida y Badajoz han decidido convocar una huelga indefinida todos los fines de semana, en protesta por sus condiciones laborales.
Con esta acción, los trabajadores reclaman soluciones para una serie de problemáticas, como la precariedad laboral o el incumplimiento de las bajas, entre la que destaca principalmente la falta de bonificación del gasto de locomoción.
Según explica Jonatan García, uno de los representantes de los repartidores, la empresa no tiene aplicado el convenio de mensajería de 2006, por el cual se debería abonar a cada trabajador los gastos de locomoción en función a los kilómetros recorridos. En cambio, defienden, no están recibiendo este pago, sino que se les complementa con el Salario Mínimo Interprofesional. "En definitiva, lo estamos pagando de nuestra nómina", señala.
"Ellos no entienden que si el repartidor pone su vehículo, este lleva un gasto asociado de mantenimiento, de gasolina, etcétera, y lo que hacen es complementar tus gastos con tu nómina. Te dicen que trabajamos por unidad de obra y nosotros lo que estamos diciendo es que nos tienen que aplicar el SMI más los gastos de locomoción, que no se puede juntar el SMI con los gastos de locomoción", subraya.
Por tanto, indica, este es el mayor problema y en el que no cede la empresa, con la que incluso tras tres reuniones de conciliación no han sido capaces de firmar un acuerdo en la mesa. En consecuencia, han convocado esta huelga indefinida, que se llevará a cabo cada viernes, sábado y domingo hasta que la empresa se siente a negociar con los repartidores, concluyen los trabajadores en nota de prensa.
