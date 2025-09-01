Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura

Baja en el organigrama del Ejecutivo autonómico. Hace apenas unas horas, Víctor Píriz Maya ha presentado su dimisión como secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura. Según ha informado a través de una publicación en sus redes sociales, se trata de una decisión meditada y responde a su interés por incorporarse en Madrid a una empresa privada, en esta primera semana de septiembre. Así se lo ha comunicado a la presidenta del Gobierno regional, María Guardiola.

"Han sido nueve años fantásticos y frenéticos en los que he tenido el privilegio y el honor de poder representar a los extremeños y de trabajar para ellos, algo que, estoy convencido, es un regalo al alcance de muy pocos y que intenté aprovechar lo mejor que pude y supe defendiendo siempre a mi tierra", ha manifestado Píriz. En su comunicado de despedida, ha expresado su agradecimiento a Guardiola, por darle "el honor" de trabajar para sus "paisanos" en estos dos últimos años.

Diputado por Badajoz

Cabe recordar que entre los años 2016 y 2023, Píriz representó a los pacenses en el Congreso de los Diputados, donde ejerció como Portavoz de Presupuestos del Grupo Popular y Portavoz adjunto de Asuntos económicos y transformación digital. "Quiero agradecer la oportunidad de los Presidentes Mariano Rajoy y Pablo Casado y de los SG María Dolores de Cospedal y Teodoro García Egea para poder representar en Madrid a los extremeños en nombre del Partido Popular", ha trasladado.

"Han sido años de aprendizaje y apasionante implicación, y no quiero dejar de agradecer públicamente a todos mis portavoces en el Congreso de los Diputados su apoyo decidido siempre, aunque especialmente lo haga a Cayetana Álvarez de Toledo y a Cuca Gamarra", ha proseguido. Ellas, le permitieron "intervenir en casi 200 ocasiones en los últimos cuatro años y le dieron "la confianza que muchas veces te hace poder dar el 200% de ti".

Currículum

Víctor Píriz (Talavera la Real, 1975) es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Extremadura (UEx), Graduado en Derecho por la Universidad Internacional de la Rioja, Máster en Administración de Empresas MBA por la escuela de negocios EOI y Máster en Economía, Empresa y Trabajo por la UEx, ha trabajado dirigiendo departamentos financieros de multinacionales como Assa Abloy y Nestle y de grandes empresas nacionales como Grupo Joca o Grupo Herrera desde 2001.

Desde 2008 ha trabajado en el sector público autonómico, primero en el área de Salud y posteriormente en el área de innovación, en Fundecyt, donde ha sido Responsable financiero, Director General y subdirector de Fundecyt-Parque científico y tecnológico de Extremadura. Además, ha sido profesor asociado del departamento de Economía de la UEx y profesor del área de Economía de la Escuela de Negocios ITAE.