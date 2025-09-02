Alicia Aradilla, una embajadora de la naturaleza extremeña a golpe de pincel

La reconocida ilustradora extremeña Alicia Aradilla ha iniciado un nuevo proyecto para dar a conocer la riqueza turística de la región. En una iniciativa impulsada por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, la artista recorrerá varios enclaves naturales y rurales para crear contenidos promocionales que compartirá con su amplia audiencia en Instagram, que ya supera los 400.000 seguidores.

Aradilla, natural de Fregenal de la Sierra, se embarcará en un viaje por la geografía extremeña para plasmar en sus ilustraciones algunos de los lugares más emblemáticos. Su itinerario incluye paradas en la Basílica de Santa Lucía del Trampal en Alcuéscar, un monumento único por ser la única iglesia visigoda conservada en el sur de la península; el Pilar de Palomas en Hornachos; y localidades como Montánchez y el emblemático Monasterio de Guadalupe.

El recorrido también se adentrará en la riqueza natural de la región, explorando el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, la belleza acuática de La Siberia, con su playa de bandera azul y el Cerro Masatrigo, y las refrescantes piscinas naturales de La Vera.

La colaboración entre la Junta y la ilustradora es una continuación del "éxito" obtenido en 2024, según ha informado la administración regional en nota de prensa.

Los trabajos de Aradilla han sido reconocidos internacionalmente y la revista Forbes la ha incluido en su lista de los cien mejores creadores de contenido de España en la categoría de creatividad, lo que la convierte en una valiosa embajadora para promocionar Extremadura a nivel global.