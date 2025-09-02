Auge de los museos de Extremadura: récords de visitantes este verano

Verano de récord en los museos extremeños: más de 35.000 visitantes en tres meses. Los museos gestionados por la Junta de Extremadura han vivido un verano excepcional, superando la barrera de los 35.000 visitantes entre junio y agosto, cifras que demuestran un creciente interés por la cultura y el patrimonio de la región, según se valora desde la consejería.

De esta cantidad (35.080), el 63,3 % corresponde al Museo de Cáceres, con 22.205 visitantes; el 28,2 % al Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, con 9.882, y un 11,8 % al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac), con 4.142 visitas.

Museo de Cáceres. / Junta de Extremadura

Los museos

Según los datos facilitados por la Junta de Extremadura, el Museo de Cáceres se corona como el más popular, éxito coincide con la reapertura de la Casa de los Caballos tras dos años de trabajos de rehabilitación, ofreciendo así un nuevo espacio para los visitantes.

Por su parte, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha experimentado un notable aumento del 36,2% en sus visitas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este incremento se debe en gran parte a la apertura de la nueva Sala de Protohistoria, que alberga 400 piezas de yacimientos tartésicos de Guareña y ya ha recibido más de 15.400 visitantes desde su inauguración en mayo.

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac). / Junta de Extremadura

Asimismo, este espacio museístico ha experimentado un incremento de visitantes extranjeros, que ahora representan el 28% del total.

Igualmente, el Meiac celebra su 30 aniversario con un gran incremento de visita (38,4 %), alcanzando las 4.142 entradas. El público internacional también juega un papel importante en este museo, representando el 19% del total de visitantes.

En comparación, el porcentaje de visitantes internacionales es del 11% en el Museo de Cáceres y del 28% en el Museo Arqueológico de Badajoz, lo que demuestra la diversidad de públicos que atraen las instituciones culturales de la región.