Extremadura confía en que las Cortes frenen la "aberración" que supone condonar la deuda

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha confiado este martes en que las Cortes Generales y, posteriormente, la "propia legalidad del sistema" logren parar la "aberración" que supone el quite de la deuda. Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios, sobre el hecho de que el Consejo de Ministros haya aprobado en el día de hoy la condonación de la deuda a las comunidades autónomas por un importe de 83.252 millones de euros, una demanda de ERC al Gobierno a la que se oponen las gobernadas por el PP, al entender que supone una cesión al independentismo y genera desigualdad territorial.

"Que dejen de mentir a la ciudadanía, porque lo primero que tienen que saber es que no se perdona nada, que la deuda la van a pagar todos los españoles y a nosotros, los extremeños, nos va a costar 68 millones", ha trasladado. "Esto no va a tener una repercusión favorable en lo que a nosotros nos importa, que es la disposición de los recursos para poder mejorar la sanidad, la educación, la dependencia y todos los gastos que tenemos que asumir", ha apostillado.

En concreto, cabe señalar que el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta un anteproyecto de ley que permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las regiones. Extremadura vería condonados 1.718 millones de euros, que supondrían una reducción del 32% en la deuda de la comunidad autónoma extremeña con respecto al cierre de 2023. Asimismo, la región extremeña ocuparía la undécima posición entre las comunidades con mayor déficit.

Valoración de los partidos

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han coincidido este martes en vincular la condonación de la deuda con la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa, ya que esta medida facilita el apoyo de los independentistas a su acción de Gobierno, y la han tildado de "fraude y chantaje". Por el contrario, desde PSOE y Unidas por Extremadura han calificado esta iniciativa como "positiva", ya que aluden a su proporcionalidad y la posibilidad de realizar inversiones.

La portavoz adjunta del PP en el Parlamento extremeño, Pilar Gómez de Tejada, ha tachado de "fraude" dicha medida que, en su opinión, castiga a comunidades autónomas "responsables" como Extremadura, que "asume" deuda de otros territorios. "La deuda no desaparece, cambia de bolsillo", ha expresado. A su juicio, los españoles y los extremeños "van a pagar la deuda de Cataluña, que es la más beneficiada en esa condonación".

En esta línea se ha manifestado el diputado de Vox Álvaro Sánchez Ocaña, quien ha asegurado que este quite de deuda es un "chantaje" para conseguir los siete votos que permitan a Sánchez "mantenerse en el poder". "Le da igual que tenga encausada a su familia, a parte del PSOE, tanto a nivel nacional como a nivel regional", pues en opinión del parlamentario de los de Abascal, "lo único" que el presidente del Gobierno pretende "es mantenerse en el poder a toda costa, como está demostrándose".

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea Juan Ramón Ferreira, ha señalado que esta condonación es una "buena noticia", puesto que la deuda pública se había aumentado en 439 millones de euros. "A Extremadura nos hace un gran favor el poder condonarnos 1.700 millones de euros de deuda, que permite a la Junta de Extremadura invertir en sanidad, educación, en carreteras, pudiendo cumplir la regla de déficit", ha trasladado.

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha señalado que se trata de una medida de justicia". El parlamentario ha señalado que la deuda que se viene acumulando por parte de las comunidades autónomas "corresponde al periodo de la crisis económica anterior, que provocó que la financiación de las comunidades autónomas cayera en picado en cuanto cayó todo lo relacionado con la construcción y las industrias auxiliares".