Consejo de Gobierno
Extremadura destina 3 millones de euros para la mejora de las Vías Verdes
Los trabajos se efectuarán sobre las cuatro vías verdes de la región: Vegas del Guadiana, La Jayona, Vía de la Plata y Monfragüe
El Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización de una inversión de más de 3 millones de euros para la mejora y el acondicionamiento de las Vías Verdes de Extremadura.
En concreto, según ha detallado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, se va a actuar sobre las cuatro vías verdes, Vegas del Guadiana, La Jayona, Vía de la Plata y Monfragüe, que son "ejes esenciales y fundamentales del turismo de naturaleza en nuestra región".
Estos trabajos incluyen labores de embellecimiento, de revegetación y de creación de zonas de sombra y descanso. También incorporan la dotación de fuentes y otros equipos para senderistas, ciclistas, clubes deportivos y familias.
Turismo de calidad
En ese sentido, la portavoz ha incidido en el trabajo que lleva a cabo el ejecutivo regional para la adaptación de las infraestructuras de la región a la "exigencia de un turismo de calidad, para que seguro, accesible y, sobre todo, muy respetuoso también con nuestro entorno".
Finalmente, ha puesto en valor las Vías Verdes de Extremadura, que refuerzan la imagen de la región como "destino de referencia para el turismo deportivo y de naturaleza", ha concluido.
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura
- El mar interior más espectacular del mundo está en Extremadura
- La Junta de Extremadura protege el patrimonio inmaterial de una treintena de localidades
- Extremadura logra la reputación más positiva del país en los mensajes sobre turismo
- Extremadura es la única comunidad que no grava actualmente a las grandes fortunas
- Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos
- Los ahorros de los extremeños en bancos rozan los 24.000 millones de euros
- Miraflores, una fortaleza viva entre España y Portugal