Guardiola realiza cambios en las direcciones de Gestión Forestal, Economía y Gabinete

Luz verde a los cambios en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, que desde el 5 de agosto está en manos de Francisco José Ramírez, tras la dimisión de su anterior titular, Ignacio Higuero, por haber incluido datos falsos en su currículum. La jefa del Ejecutivo autonómico, María Guardiola, anunció el pasado viernes que unificaría en una misma dirección general las competencias de prevención de incendios y cuidados de bosques para reforzar las actuaciones a la hora de hacer frente a este tipo de emergencias.

A tenor de las modificaciones publicadas en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), Prevención y Extinción de Incendios y Gestión Forestal, Caza y Pesca se unen en la nueva dirección general de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios. El resto de competencias que antes recaían en la dirección general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, se agrupan en la nueva dirección general de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia. También se encargará de las funciones de control de los Agentes del Medio Natural.

Apuntado este, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el cese de Ricardo Romero Pascua como director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca y el nombramiento de José Antonio Cidoncha Sánchez como director general de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia. Asimismo, José Antonio Bayón Carvajal pasa a ser director general de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios, mientras que Yohana Balas Rodríguez lo será de Infraestructuras Rurales.

Secretaría general de Economía

Por otra parte, y como ya avanzó ayer este diario, Víctor Píriz Maya ha presentado su dimisión como secretario general de Economía, Empresa y Comercio para trabajar en una empresa privada en Madrid. Según ha informado Manzano, le sustituirá Sol Giralt Ballesteros, actual concejala de Formación en el Ayuntamiento de Badajoz. Cabe destacar que su nombramiento se hará efectivo la semana que viene.

Gabinete de la presidenta

Finalmente, la portavoz ha dado a conocer también los cambios que ha llevado a cabo la presidenta extremeña en su gabinete. En concreto, se produce el cese de Clara María Jiménez Piñar como directora de gabinete y accede a este puesto Juan Manuel Merchán Pagador, que cesa como director general de Comunicación y Relaciones Informativas. La persona que se ocupará de estas funciones, aún no se ha definido.