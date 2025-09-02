Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las vías afectadas son las A-58 y la N-521, en Cáceres y la N-432 y la N-435, en Badajoz

La fiscalía y la acusación particular acusan de asesinato a los tres menores detenidos por la muerte de Belén Cortés

Reclaman, a través de redes sociales, que la ciudadanía impugne en el proceso participativo la idea de eliminar el buleva

Aseguran que hay personal incorporado en julio que aún no han cobrado. La Junta dice que trabaja para restablecer la normalidad «a la mayor brevedad posible». Los cambios derivados del proceso estabilización o el elevado número de contratos estivales, entre las posibles causas, según la administración

Toma esta decisión para marcharse a Madrid a trabajar en una empresa privada