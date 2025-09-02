Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de septiembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
40 millones para la conservación de 500 kilómetros de carreteras nacionales en Extremadura
Las vías afectadas son las A-58 y la N-521, en Cáceres y la N-432 y la N-435, en Badajoz
El juicio por el crimen de la educadora de Badajoz ya tiene fecha: el 19 de septiembre
La fiscalía y la acusación particular acusan de asesinato a los tres menores detenidos por la muerte de Belén Cortés
Promueven alegaciones masivas en Cáceres contra la reforma de la avenida Virgen de la Montaña
Reclaman, a través de redes sociales, que la ciudadanía impugne en el proceso participativo la idea de eliminar el buleva
Trabajadoras temporales del Sepad denuncian retrasos en las nóminas
Aseguran que hay personal incorporado en julio que aún no han cobrado. La Junta dice que trabaja para restablecer la normalidad «a la mayor brevedad posible». Los cambios derivados del proceso estabilización o el elevado número de contratos estivales, entre las posibles causas, según la administración
Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura
Toma esta decisión para marcharse a Madrid a trabajar en una empresa privada
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura
- El mar interior más espectacular del mundo está en Extremadura
- La Junta de Extremadura protege el patrimonio inmaterial de una treintena de localidades
- Extremadura logra la reputación más positiva del país en los mensajes sobre turismo
- Extremadura es la única comunidad que no grava actualmente a las grandes fortunas
- Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos
- Los ahorros de los extremeños en bancos rozan los 24.000 millones de euros
- Miraflores, una fortaleza viva entre España y Portugal