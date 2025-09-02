Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 2 de septiembre

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

40 millones para la conservación de 500 kilómetros de carreteras nacionales en Extremadura

Las vías afectadas son las A-58 y la N-521, en Cáceres y la N-432 y la N-435, en Badajoz

El juicio por el crimen de la educadora de Badajoz ya tiene fecha: el 19 de septiembre

La fiscalía y la acusación particular acusan de asesinato a los tres menores detenidos por la muerte de Belén Cortés

Promueven alegaciones masivas en Cáceres contra la reforma de la avenida Virgen de la Montaña

Reclaman, a través de redes sociales, que la ciudadanía impugne en el proceso participativo la idea de eliminar el buleva

Trabajadoras temporales del Sepad denuncian retrasos en las nóminas

Aseguran que hay personal incorporado en julio que aún no han cobrado. La Junta dice que trabaja para restablecer la normalidad «a la mayor brevedad posible». Los cambios derivados del proceso estabilización o el elevado número de contratos estivales, entre las posibles causas, según la administración

Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura

Toma esta decisión para marcharse a Madrid a trabajar en una empresa privada

