Atención a las personas mayores
El servicio de transporte a los centros de día de Extremadura beneficiará a 31 usuarios más
La Junta autoriza licitar el contrato por 1,9 millones e incorpora los de Moraleja y el Felipe Trigo, de Villanueva de la Serena
Mejoras en el servicio de transporte para personas mayores o con deterioro cognitivo usuarias de los centros de día adscritos al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad). En concreto, el Consejo de Gobierno ha autorizado este martes su contratación por un importe que asciende a 1.961.841 euros anuales para un período de dos años prorrogables.
Según ha informado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, esta prestación se tramitaba mediante una subvención nominativa, por lo que la nueva fórmula de gestión permite "estabilizar el recurso". Entre las novedades, cabe destacar la ampliación de la cobertura del servicio para beneficiar a 31 usuarios más, al tiempo que se incluyen dos nuevos centros de día como son el de Moraleja y el Felipe Trigo, de Villanueva de la Serena.
Las prestaciones
El objeto del contrato es la prestación del servicio de transporte a personas mayores usuarias de centros de día adscritos al Sepad, desde el lugar más próximo posible a la puerta del inmueble en que residan y hasta los correspondientes centros de día y vuelta al lugar de origen. Asimismo, la ayuda y el apoyo especial que requiera cada persona usuaria y el control necesario, su adecuada atención y seguridad durante la prestación del servicio.
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura
- El mar interior más espectacular del mundo está en Extremadura
- La Junta de Extremadura protege el patrimonio inmaterial de una treintena de localidades
- Extremadura logra la reputación más positiva del país en los mensajes sobre turismo
- Extremadura es la única comunidad que no grava actualmente a las grandes fortunas
- Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos
- Los ahorros de los extremeños en bancos rozan los 24.000 millones de euros
- Miraflores, una fortaleza viva entre España y Portugal