Trabajadoras temporales del Sepad denuncian retrasos en las nóminas

Trabajadoras temporales del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad) denuncian demoras en el pago de sus nóminas. «Empecé a trabajar el 16 de julio y me han dicho ya que hasta finales de septiembre, cuando termine mi contrato, no me pagarán nada», lamenta Antonia, una de las afectadas por los retrasos en el cobro de sus salarios que prefiere ocultar su nombre real. «Tenemos un grupo de WhatsApp y somos muchas las que estamos en esta misma situación, y cuando llamamos nos dicen que tienen lío con el proceso de estabilización y que los contratos están tramitándose».

Las afectadas, según denuncia, son trabajadoras interinas que han sido contratadas a través de las bolsas de empleo para cubrir puestos temporales durante el verano en centros residenciales del Sepad. «Las que empezaron el 1 de julio sus contratos han cobrado dos meses a finales de agosto, pero las que comenzamos más tarde, no veremos nada hasta final de septiembre», lamenta.

Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales reconocen que hay retrasos que están intentando minimizar para «restablecer la normalidad en los pagos a la mayor brevedad posible». Explican a este diario que los retrasos pueden deberse a varias circunstancias, entre ellas admiten que está el proceso de estabilización, como señala la denunciante.

Además de esto, desde el Sepad señalan más razones: que la incorporación de nuevos empleados públicos puede coincidir, en función de la fecha de inicio, con el cierre de nóminas, «lo que implica que su abono se regularice en el siguiente periodo». Dice, de hecho, que es una circunstancia habitual en el funcionamiento de la Administración.

"Una carga extraordinaria de trabajo"

Pero además, indican que adicionalmente puede haber otros factores como los «periodos de inhabilitación del programa de gestión por labores de mantenimiento técnico, los cambios derivados del proceso de estabilización y traslados de personal, así como el elevado volumen de contrataciones propias de la etapa estival». Todo ello, según la consejería, ha supuesto una «carga extraordinaria de trabajo» que está siendo gestionada por los servicios de recursos humanos. En cualquier caso insiste en que el objetivo es minimizar los retrasos y restablecer la normalidad en los pagos a la mayor brevedad posible.