Cinco consejos y diez preguntas para que la vuelta al cole sea un éxito en Extremadura

Con inicio del mes de septiembre, Extremadura, como la mayoría de las comunidades autónomas, tiene fijada la 'vuelta al cole' en educación Infantil. Durante estos primeros días de asistencia, según indican expertos de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, los niños inevitablemente van a sufrir una serie de cambios, puesto que hay que tener en cuenta que "pasa de estar en un medio en el que él es el principal protagonista, a otro en el que va a tener que convivir, relacionarse y compartir con sus iguales".

La acogida de los primeros días deja una profunda huella sobre el sentimiento de seguridad, especialmente fundamental en la sección de los más pequeños. Por tanto, para que la vuelta al cole sea un éxito, la asociación ha elaborado un decálogo con 5 consejos para padres y niños con el objetivo de facilitar la transición entre el hogar y el centro escolar.

Consejos

El primer consejo: mantener la calma y mostrar tranquilidad y seguridad. Dependiendo de la actitud de los padres, el niño puede vivir su primer día de colegio como una aventura o como una mala experiencia. Así si la madre o el padre viven con dificultad este momento, el niño va a reclamarles con ansiedad y va a vivir la adaptación con inseguridad y miedos.

Por otro lado, la relación de confianza entre el Centro y la Familia es muy importante, de forma que se debe intentar conseguir un conocimiento mutuo entre las partes implicadas, padres-niños-escuela, en el que se establezca una relación de confianza que favorezca y facilite la incorporación del niño al centro.

También es muy importante que el niño prepare su material escolar como la mochila, los lápices de colores, etc. junto con sus padres para que él sea parte del proceso. Madrugar cuesta mucho, por tanto, los horarios y las rutinas se deben ir adaptando paulatinamente con el objetivo puesto en el primer día.

Asimismo, la asociación incide en que hay que estar muy alerta ya que cada niño exterioriza y expresa las emociones de estos días de diversas formas, pero todos ellos necesitan ayuda por parte de sus padres y educadores.

Preguntas

Por último, explica que cuando el niño vuelva a casa, se debe preguntar cómo le ha ido el día. "Solo con una comunicación fluida, tanto verbal como no verbal, podremos saber realmente las emociones que ha experimentado el niño. Mas de un padre preguntará “Como te ha ido el día” y más de un niño contestará “bien”. Pero para obtener más información, es necesario explorar un poco más". De esta forma, los expertos de AMEI-WAECE recomienda una serie de preguntas para profundizar en el tema:

¿ Qué es lo mejor que te ha pasado hoy en el cole? ¿ Qué es lo peor que te ha pasado hoy?

Finalmente la asociación señala que este periodo de adaptación se puede dar por terminado cuando se ha conseguido una "cierta estabilidad emocional" en el grupo, y son capaces de asumir "con más tranquilidad los momentos de separación y reencuentro con las familias, así como la totalidad del tiempo de estancia al centro".