Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de septiembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Antonio Rubio, uno de los promotores del proyecto de laUniversidad Internacional para el Desarrollo, durante una comparencia en 2024.

Antonio Rubio, uno de los promotores del proyecto de laUniversidad Internacional para el Desarrollo, durante una comparencia en 2024. / Santiago García Villegas

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación

El Festival Escenario AMEx se consagra como gran escaparate de la música regional

Una tienda con alma en tiempos de cambio: así nació El Localino en Cáceres

Tras casi dos décadas dedicadas a la moda, Yolanda regresó a su tierra para reconectar con su pasión por la artesanía

¿A qué penas se enfrentan los incendiarios detenidos por la Guardia Civil en Cáceres?

Esto dice el Código Penal

Las ciberestafas aumentan en Badajoz un 15% durante el primer trimestre del año

El Colegio de Abogados advierte del auge de fraudes como el ‘phishing’ o la ‘estafa del CEO’ y alerta de nuevas técnicas con inteligencia artificial

Guitarras extremeñas y moda sostenible este fin de semana en Cáceres

