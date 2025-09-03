Actualidad informativa
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 3 de septiembre
La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación
El Festival Escenario AMEx se consagra como gran escaparate de la música regional
Una tienda con alma en tiempos de cambio: así nació El Localino en Cáceres
Tras casi dos décadas dedicadas a la moda, Yolanda regresó a su tierra para reconectar con su pasión por la artesanía
¿A qué penas se enfrentan los incendiarios detenidos por la Guardia Civil en Cáceres?
Las ciberestafas aumentan en Badajoz un 15% durante el primer trimestre del año
El Colegio de Abogados advierte del auge de fraudes como el ‘phishing’ o la ‘estafa del CEO’ y alerta de nuevas técnicas con inteligencia artificial
Guitarras extremeñas y moda sostenible este fin de semana en Cáceres
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura
- Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos
- El mar interior más espectacular del mundo está en Extremadura
- La Junta de Extremadura protege el patrimonio inmaterial de una treintena de localidades
- Extremadura logra la reputación más positiva del país en los mensajes sobre turismo
- Extremadura es la única comunidad que no grava actualmente a las grandes fortunas
- Los ahorros de los extremeños en bancos rozan los 24.000 millones de euros
- 40 millones para la conservación de 500 kilómetros de carreteras nacionales en Extremadura