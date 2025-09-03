El pueblo extremeño con 700 habitantes y una lengua propia que te enamorará

España cuenta con una amplia lista de destinos rurales donde disfrutar de unas tranquilas vacaciones y desconectar de la rutina del día a día. Tanto los pueblos de interior como los pueblos de costa son una increíble opción para una escapada de fin de semana rodeado de naturaleza y buen ambiente, perfecto para dejar atrás el estrés de las grandes ciudades y tomarte un merecido descanso. Pueblos como Altea, Valderrobres u Olvera son destinos muy llamativos y con un encanto único en nuestro país, pero han ganado tanta fama estos últimos años que se han vuelto opciones demasiado habituales y repetidas.

Es por eso por lo que muchas personas buscan destinos rurales donde encuentren ese descanso y desconexión, pero también la belleza de los pueblos más llamativos de nuestro país, y este es uno de esos pueblos. Ubicado en la provincia de Cáceres, este municipio de España cuenta con aproximadamente 700 habitantes y muy cerca suyo pasa el río de la Vega, que podemos disfrutar realizando una preciosa ruta de senderismo. Este pueblo es una opción ideal si estás buscando un lugar donde puedas relajarte y descansar rodeado de naturaleza y encanto.

Sierra de Gata desde San Martín de Trevejo, Cáceres. / Istock / kb79

Uno de los pueblos más bonitos de España

Nos desplazamos a Extremadura para hablar de San Martín de Trevejo en Cáceres, uno de los pueblos más bonitos de España. San Martín de Trevejo se encuentra concretamente en la Sierra de Gata y, aunque no se sabe demasiado sobre el año de su fundación, se rumorea que pudo ser alrededor del siglo IV.

Una de las mayores curiosidades del pueblo de San Martín de Trevejo es su lengua, pues en el pueblo se habla la lengua de A Fala, concretamente la variante mañegu. A Fala es una lengua derivada del galaico portugués con aportaciones del asturleonés, y no solo se habla en San Martín de Trevejo, sino que también es usada en pueblos como Valverde del Fresno o en Eljas, cada uno con su propia variante, (Valverdeiru y Lagarteiru respectivamente).

Calles con flores en San Martín de Trevejo. / Istock / kb79

Una de las primeras paradas durante nuestra visita a San Martín de Trevejo es la iglesia de San Martín de Tours. Esta iglesia fue construida sobre otra anterior y es la única iglesia de toda la comarca que cuenta con tres naves. En su interior destacan estatuas de estilo barroco situadas en el altar mayor. Muy próxima a la iglesia está la plaza Mayor, un punto de encuentro muy común en el pueblo donde además encontraremos edificios como la Casa del Comendador o el ayuntamiento.

Plaza Mayor

En la plaza Mayor también se encuentra la torre Campanario, una de las de las ubicaciones más importantes del pueblo de San Martín de Trevejo. Esta está labrada con piedra de sillería y cuenta con gárgolas en forma de animales y humanos. Detrás de ellas están las campanas y además cuenta con un reloj y un escudo de Carlos V.

Otra de las actividades más entretenidas que realizar en el pueblo es perderse por sus calles. Estas son uno de los mayores atractivos del pueblo, pues vayas donde vayas encontrarás preciosas y coloridas flores en las puertas y fachadas de las casas. Durante el paseo podemos toparnos con sus antiguos lavaderos o Chafaril, formados por dos pilones que recogen el agua directamente de tres caños. Cuenta con seis zonas de lavado y justo al lado de los pilones se encuentra la estatua de las lavanderas, una figura en honor a las antiguas lavaderas que realizaban el lavado de la ropa en ese lugar.

San Martín de Trevejo también tiene espacio para los amantes de la aventura y la naturaleza. Una de las rutas más completas del pueblo es la ruta Entre Ríos y Pantanos, un recorrido muy sencillo y de apenas 6 kilómetros que pasa por uno de los paisajes naturales más increíbles de todo Extremadura.