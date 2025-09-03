Valoración del nuevo decreto de ayudas de la Junta
Vox Extremadura critica que los 6,3 millones para cooperación solo sirven para "mantener ese tinglado"
"Para esto, que no nos llame el gobierno de María Guardiola”, sostiene el presidente del grupo parlamentario, Ángel Pelayo Gordillo
El presidente del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha criticado este miércoles que "la mayoría" de los 6,3 millones de euros que se van a destinar en ayudas a la cooperación solo sirven "para mantener ese tinglado mal llamado cooperación, que casi solo coopera con los cooperantes". "Mal camino escoge el gobierno del PP. Extremadura tiene grandes carencias y elevadísimos impuestos", ha manifestado a través de una publicación en la red social X.
"Para esto, que no nos llame el gobierno de María Guardiola”, ha señalado Gordillo, al tiempo que ha indicado que "quizá la mafia (en alusión al PSOE) esté dispuesta a apoyar estas medidas". De esta forma se ha pronunciado sobre el nuevo decreto que regula las ayudas destinadas a cooperación internacional para el desarrollo y solidaridad internacional, que recibió ayer luz verde del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.
Según informó la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano, este cuenta con una dotación presupuestaria de 6,3 millones de euros, lo que se traduce en una subida del 15% con respecto al pasado año. En los presupuestos autonómicos de 2024, aprobados por el exgobierno de coalición entre PP y Vox, se produjo un recorte de los fondos destinados a estas ayudas, lo que molestó a las entidades del sector.
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura
- Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos
- El mar interior más espectacular del mundo está en Extremadura
- La Junta de Extremadura protege el patrimonio inmaterial de una treintena de localidades
- Guardiola realiza cambios en las direcciones de Gestión Forestal, Economía y Gabinete
- Extremadura logra la reputación más positiva del país en los mensajes sobre turismo
- Extremadura es la única comunidad que no grava actualmente a las grandes fortunas
- 40 millones para la conservación de 500 kilómetros de carreteras nacionales en Extremadura