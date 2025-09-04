Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

I Concurso de Microcuentos Extremeños

Así es el concurso de microcuentos extremeños: características, categorías y premios

El plazo de presentación está abierto desde el 1 hasta el 22 de septiembre de 2025

I Concurso de Microcuentos Extremeños

I Concurso de Microcuentos Extremeños

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Junta de Extremadura, a través del Plan de Fomento de la Lectura, ha puesto en marcha el I Concurso de Microcuentos Extremeños, una iniciativa destinada a fomentar la escritura y la lectura entre la ciudadanía, al tiempo que se promueve la riqueza cultural, histórica y social de nuestra comunidad. El certamen, abierto a personas de todas las edades con residencia o vínculo en Extremadura, invita a presentar microcuentos de un máximo de 300 palabras que giren en torno a la cultura, tradiciones, paisajes y personajes característicos de la región.

Además, como elemento innovador, se solicita la grabación de un breve vídeo - de hasta un minuto - con la lectura del propio relato, reforzando así la dimensión participativa y divulgativa de la actividad. El concurso contempla cuatro categorías: Infantil (hasta 12 años), Adolescente (13 a 17 años), Juvenil (18 a 29 años) y Adultos (a partir de 30 años). Los microcuentos deberán enviarse a través de las bibliotecas públicas municipales, las agencias de lectura y la Biblioteca de Extremadura, que actuarán como punto de recepción y primera selección de trabajos.

Plazo de presentación

El plazo de presentación está abierto desde el 1 hasta el 22 de septiembre de 2025, y los nombres de las personas ganadoras se darán a conocer el 8 de octubre en la página web del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura. Los microcuentos premiados en cada categoría se publicarán en dicho portal y sus autores recibirán un lote de libros, una tote bag y un marcapáginas.

Con esta convocatoria, la Junta de Extremadura reafirma su apuesta por convertir las bibliotecas en espacios activos y participativos que trascienden el préstamo de libros, impulsando la lectura, la escritura y la creatividad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura
  2. La expresión extremeña que procede de un pueblo de 5.000 habitantes y confunde al resto de España
  3. Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos
  4. El mar interior más espectacular del mundo está en Extremadura
  5. Guardiola realiza cambios en las direcciones de Gestión Forestal, Economía y Gabinete
  6. La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación
  7. Una treintena de carreras de la UEx, sin plazas para los alumnos de julio
  8. El pueblo extremeño con 700 habitantes y una lengua propia que te enamorará

Extremadura rinde homenaje a las víctimas del terrorismo: "Los niños gritaban nos van a matar"

Extremadura rinde homenaje a las víctimas del terrorismo: "Los niños gritaban nos van a matar"

Así es el concurso de microcuentos extremeños: características, categorías y premios

Así es el concurso de microcuentos extremeños: características, categorías y premios

El Gobierno destinará los fondos para vivienda a los ayuntamientos si la Junta no se acoge al plan estatal

El Gobierno destinará los fondos para vivienda a los ayuntamientos si la Junta no se acoge al plan estatal

El PSOE extremeño visitará las zonas afectadas por el incendio de Jarilla para recabar necesidades

El PSOE extremeño visitará las zonas afectadas por el incendio de Jarilla para recabar necesidades

Olivenza, ejemplo nacional: tendrá 35 viviendas para alquiler asequible

Olivenza, ejemplo nacional: tendrá 35 viviendas para alquiler asequible

Nuria Franco, nueva directora del Centro de la Música y Artes Escénicas de Extremadura tras la renuncia de Antonio Marín

Nuria Franco, nueva directora del Centro de la Música y Artes Escénicas de Extremadura tras la renuncia de Antonio Marín

Extremadura reafirma su compromiso con el alumnado con autismo y su inclusión en las aulas

Extremadura reafirma su compromiso con el alumnado con autismo y su inclusión en las aulas

Gallardo sobre el quite de deuda: "Sería la mayor traición a Extremadura en nombre de Feijóo"

Gallardo sobre el quite de deuda: "Sería la mayor traición a Extremadura en nombre de Feijóo"
Tracking Pixel Contents