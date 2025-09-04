Extremadura rinde homenaje a las víctimas del terrorismo

"Extremadura no olvida; si algo ha enseñado la historia es que la indiferencia mata la esperanza y la memoria alimenta la justicia". Así de tajante se ha mostrado la presidenta de la Junta de Extremadura en el Acto Conmemorativo del Día de Reconocimiento y Memoria de las Víctimas de Terrorismo Extremeñas, que ha tenido lugar en Mérida y en el que se ha rendido homenaje a 16 víctimas del terrorismo y se han entregado distinciones a personas que han destacado en la defensa de la memoria y la dignidad democrática.

A la cita han asistido también el consejero de Presidencia, Abel Bautista, y la portavoz del ejecutivo extremeño, Elena Manzano; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, el consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Miguel Ángel Folguera, el presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, José María Antón, así como diferentes autoridades civiles y militares.

En su intervención, Guardiola ha reafirmado el "compromiso" de Extremadura con las víctimas del terrorismo a través del "recuerdo, la justicia, la reparación y la dignidad", y ha defendido la importancia de mantener su memoria para que "nadie, por complicidad o por conveniencia, blanquee la barbarie". "Ni podemos ni queremos olvidar que ETA intentó quebrar con el uso de la violencia más sanguinaria la voluntad del pueblo español", ha subrayado Guardiola, quien ha destacado que "la democracia y la justicia han vencido a la violencia" en un país que "a pesar de las heridas, ha sabido sobreponerse y avanzar gracias a la firmeza de sus instituciones y al coraje de la ciudadanía".

Enfrentarse al horror y al odio

"Frente al odio y la sinrazón, nuestra respuesta va a seguir siendo unidad, solidaridad, defensa de la convivencia, la libertad y el estado de derecho", ha sentenciado la presidenta extremeña, quien ha defendido la memoria no para quedarse "anclados en el rencor" sino "para prevenir, para que nunca más las nuevas generaciones tengan que enfrentarse al horror, al odio y al fanatismo" y "para que nadie, bien por complicidad o por conveniencia, blanquee la barbarie".

Por su parte, el consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Miguel Ángel Folguera, ha valorado que las víctimas y sus familias vean "recompensado" con los galardones otorgados por la Junta de Extremadura "todo el sufrimiento" vivido, sobre todo en un momento en el que el actual ministro del Interior, ha criticado, las está tratando como si hubiesen "hecho daño a España cuando lo único que han hecho es defenderla, hasta incluso dejándose la vida". De igual modo, ha destacado la "adecuada implantación y el positivo desarrollo" de la Ley de Víctimas del Terrorismo de Extremadura, en una región que es "referente de sensibilidad y compromiso" con una norma que sitúa "a la persona en el centro".

Asimismo, ha defendido la necesidad de que la sociedad entera y especialmente las instituciones mantengan vivo el recuerdo de las víctimas del terrorismo, ya que "la memoria y la atención a las víctimas es una tarea colectiva". Así, ha valorado el apoyo que en este sentido realiza el Gobierno de Extremadura "frente a otros gobiernos como el central, que lo que quieren es que pasemos página y olvidemos, cuando ellos están resucitando cosas acontecidas hace más de 80 años".

"España siga siendo España"

El presidente de la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, José María Antón, ha señalado la "obligación" en España de mantener "activa" la memoria de las víctimas terroristas, para que estas no queden en el "ostracismo", al tiempo que ha pedido a los políticos que "dejen de tirarse los trastos a la cabeza" y dejen "libres" las instituciones y los poderes del Estado para que "sigan haciendo su trabajo" y para que "España siga siendo España como cultura de paz, diálogo y convivencia". "Señores políticos, dejen de tirarse los trastos a la cabeza, dejen libres las instituciones y los poderes del Estado para que sigan haciendo su trabajo. Cualquier poder puede colapsar al otro. Vamos a trabajar por, para, y desde cada uno, desde mi pueblo, desde la provincia, desde mi provincia, para que florezcan, florezcan las provincias, la comunidad autónoma crezca y se refuerce y España siga siendo España, reforzando su economía para todos, tal y como al parecer lo hace a nivel europeo", ha afirmado.

Galardonados

En concreto, los galardonados con la Medalla a las Víctimas del Terrorismo de Extremadura son Francisco Javier Bote García; Jara Campos Flores; Teresa Castro Maqueda; Daniel Colchero Leal; Irene Colchero Leal; Javier Colchero Leal; José Manuel Colchero Rodríguez; Jésica Delgado Castro; Verónica Delgado Castro; Juan Fernando Delgado Cortijo; María Concepción Fernández Galán; Fátima María García Cortés; José Antonio García Cortés; Vicente Manuel García Cortés; Raúl García Gallego; y Víctor García Gallego.

Asimismo, han recibido la Medalla a la Defensa de las Víctimas del Terrorismo de Extremadura el director del diario ABC, Julián Quirós Monago; Juan Martín Bernardi, coronel de Infantería del Ejército de Tierra; y María Ángeles Pedraza Portero, expresidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.