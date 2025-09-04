La Junta de Extremadura da a conocer las ayudas, incentivos y recursos para empresarios y autónomos

Si eres empresario, autónomo o formas parte de una organización de apoyo al tejido empresarial en Extremadura, marca el 24 de septiembre en tu calendario. La Junta de Extremadura organiza la cuarta edición del Funds Summit, un evento clave para quienes busquen capitalizar las oportunidades de inversión en la región.

El encuentro, que se celebrará en el auditorio principal del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, en Cáceres, tiene como objetivo conectar directamente a los emprendedores con las entidades que gestionan los recursos y ayudas. El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, dará la bienvenida a un foro diseñado para ser una fuente de información práctica y directa.

Durante la jornada, los asistentes conocerán de primera mano las últimas novedades en financiación, como las ayudas GoToMarket o la nueva línea de Ayudas para el Crowdfunding. Además, se presentarán otras convocatorias de gran interés, como ConsolidaPyme, enfocada en la modernización y profesionalización, o las ayudas para la formación directiva.

Servicios de Extremadura Avante

El evento no solo se centra en las ayudas directas, sino que también mostrará los servicios de Extremadura Avante, que ofrece diversas líneas de financiación y una red de infraestructuras industriales y logísticas clave para la inversión.

Los participantes también podrán explorar otras vías de apoyo en áreas tan diversas como la industria agroalimentaria, el comercio, la artesanía, la tecnología y la innovación. Incluso se presentarán ayudas para la contratación y la conciliación laboral a través del teletrabajo.

Una de las grandes ventajas del Funds Summit es la posibilidad de concertar reuniones técnicas personalizadas con las entidades responsables para resolver dudas específicas sobre proyectos de inversión. Además, el evento contará con la participación de empresas extremeñas de éxito que compartirán sus experiencias, sirviendo de inspiración y demostrando cómo han aprovechado estas ayudas para crecer y ser más competitivas.