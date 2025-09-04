Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 4 de septiembre de 2025
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 4 de septiembre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja 4 de septiembreLonja 4 de septiembre
