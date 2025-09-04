María Guardiola muestra sus condolencias por el trágico accidente del funicular de Lisboa

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, muestra sus condolencias por el trágico accidente de un funicular de Lisboa que se ha saldado con 16 fallecidos y una veintena de personas heridas. "Lo sucedido en Lisboa es terrible. En nombre del gobierno extremeño, quiero trasladar nuestro sentido pésame a todos los familiares y seres queridos de los fallecidos en esta tragedia de un país vecino y querido por todos nosotros, y el deseo de que los heridos se recuperen pronto", expresa la dirigente extremeña a través de sus redes sociales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también se muestra "consternado" por el suceso y manda "todo nuestro cariño y solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo portugués en este difícil momento."

El funicular descarriló sobre las 18.00 horas del miércoles y la Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la tragedia, por ahora desconocidas. Es conocido como Ascensor de la Gloria, una de las principales atracciones turísticas de Lisboa, pues conecta la plaza de Restauradores con el Bairro Alto y uno de los miradores más famosos de la capital, el de São Pedro de Alcântara. El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, lo ha descrito como "una de las mayores tragedias humanas" de la historia reciente en Portugal.

Asimismo, otras autoridades de la región como el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera y el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, han dado su pésame a los familiares de los fallecidos.

Dos españoles entre los heridos

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmaron que hay dos españoles heridos que ya han sido dados de alta y que no tiene constancia de ninguna otra víctima de esta nacionalidad. La portavoz de la Protección Civil lusa agregó que la mayoría de los heridos fueron llevados en ambulancias, aunque hay cuatro leves que llegaron por su propia cuenta.

Entre los fallecidos figura el guardafrenos del funicular, identificado como André Marques y que llevaba trabajando 15 años para la compañía.