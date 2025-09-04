Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La espesura de los árboles tapa las farolas de la vía, en la que se han producido tres atropellos mortales en la última década

Pueden optar a 1.328 vacantes en medio centenar de grados, pero hay 18 titulaciones agotadas y otras 12 con «pocas probabilidades» de acceder

El fuego deja ahora el reto de reconstruir la singular biodiversidad de la región. Mientras tanto, aves y mamíferos de un valor singular han perdido su hábitat y tendrán que desplazarse a otros territorios

A las actuaciones para mejorar la red de saneamiento y abastecimiento en la ciudad se suma la tercera campaña de asfaltado, que arrancará, previsiblemente, el martes 9 de septiembre

Falta de presión, cortes o turbidez son algunas de las incidencias que desde hace más de dos años, vienen denunciando los residentes de los adosados de la parte alta del barrio: "La presión es de risa, a veces no salta ni el calentador''