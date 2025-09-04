Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de septiembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Mensaje de queja pegado en una farola de la avenida de la Hispanidad de Cáceres.

Mensaje de queja pegado en una farola de la avenida de la Hispanidad de Cáceres. / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Exceso de velocidad y falta de iluminación: el peligroso cóctel de la avenida de la Hispanidad en Cáceres

La espesura de los árboles tapa las farolas de la vía, en la que se han producido tres atropellos mortales en la última década

Una treintena de carreras de la UEx, sin plazas para los alumnos de julio

Pueden optar a 1.328 vacantes en medio centenar de grados, pero hay 18 titulaciones agotadas y otras 12 con «pocas probabilidades» de acceder

Árboles centenarios y especies en peligro de extinción, en jaque tras los incendios en Extremadura

El fuego deja ahora el reto de reconstruir la singular biodiversidad de la región. Mientras tanto, aves y mamíferos de un valor singular han perdido su hábitat y tendrán que desplazarse a otros territorios

Este es el mapa de las obras que evitarán los reventones de tuberías en Cáceres

A las actuaciones para mejorar la red de saneamiento y abastecimiento en la ciudad se suma la tercera campaña de asfaltado, que arrancará, previsiblemente, el martes 9 de septiembre

Un centenar de vecinos de Cerro Gordo en Badajoz sufre problemas con el agua

Falta de presión, cortes o turbidez son algunas de las incidencias que desde hace más de dos años, vienen denunciando los residentes de los adosados de la parte alta del barrio: "La presión es de risa, a veces no salta ni el calentador''

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents