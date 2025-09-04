Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de septiembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Exceso de velocidad y falta de iluminación: el peligroso cóctel de la avenida de la Hispanidad en Cáceres
La espesura de los árboles tapa las farolas de la vía, en la que se han producido tres atropellos mortales en la última década
Una treintena de carreras de la UEx, sin plazas para los alumnos de julio
Pueden optar a 1.328 vacantes en medio centenar de grados, pero hay 18 titulaciones agotadas y otras 12 con «pocas probabilidades» de acceder
Árboles centenarios y especies en peligro de extinción, en jaque tras los incendios en Extremadura
El fuego deja ahora el reto de reconstruir la singular biodiversidad de la región. Mientras tanto, aves y mamíferos de un valor singular han perdido su hábitat y tendrán que desplazarse a otros territorios
Este es el mapa de las obras que evitarán los reventones de tuberías en Cáceres
A las actuaciones para mejorar la red de saneamiento y abastecimiento en la ciudad se suma la tercera campaña de asfaltado, que arrancará, previsiblemente, el martes 9 de septiembre
Un centenar de vecinos de Cerro Gordo en Badajoz sufre problemas con el agua
Falta de presión, cortes o turbidez son algunas de las incidencias que desde hace más de dos años, vienen denunciando los residentes de los adosados de la parte alta del barrio: "La presión es de risa, a veces no salta ni el calentador''
- Víctor Píriz dimite como secretario general de Economía de la Junta de Extremadura
- La expresión extremeña que procede de un pueblo de 5.000 habitantes y confunde al resto de España
- Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos
- El mar interior más espectacular del mundo está en Extremadura
- Guardiola realiza cambios en las direcciones de Gestión Forestal, Economía y Gabinete
- La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación
- El pueblo extremeño con 700 habitantes y una lengua propia que te enamorará
- Extremadura es la única comunidad que no grava actualmente a las grandes fortunas