Nuria Franco, nueva directora del Centro de la Música y Artes Escénicas de Extremadura tras la renuncia de Antonio Marín

Nuria M. Franco Polo es la nueva directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (Cemart), tras el cese voluntario de Antonio Marín, que ha dejado el cargo por motivos personales. Polo es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura con un máster en Museología y Museos por la Universidad de Alcalá de Henares y funcionaria de carrera como Técnica Superior de Arte de la Junta de Extremadura, donde ha desarrollado una trayectoria de más de 17 años vinculada a la dirección, gestión y coordinación de proyectos culturales.

Entre sus responsabilidades ha estado la coordinación de las Jornadas Europeas de Patrimonio en Extremadura, con miles de participantes en toda la región, la organización de exposiciones de relevancia nacional e internacional, así como la implantación del sistema Domus en los museos de la Junta. Además, ha colaborado con universidades, fundaciones e instituciones culturales nacionales e internacionales, participando en proyectos de investigación I+D+i, publicaciones científicas y actividades de divulgación, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa. Su trabajo ha sido reconocido recientemente con el Premio Nacional de Cerámica 2024 en la categoría de Investigación histórica, Protección y Rehabilitación del Patrimonio Cerámico.

Sobre el Cemart

Cabe destacar que el Cemart forma parte de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes y tiene a su cargo la coordinación, promoción y apoyo de las artes escénicas y musicales en la región, gestionando y dinamizando diversas redes, eventos y actividades que contribuyen al desarrollo cultural extremeño.

Entre sus funciones destacan la coordinación de la Red de Teatros de Extremadura, la coorganización de la Muestra Ibérica de Artes Escénicas (MAE), un espacio profesional y expositivo que reúne a compañías de Extremadura, España, Portugal y otros países y la organización de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM), que atraen a programadores, agentes culturales y músicos nacionales e internacionales.

Asimismo, el CEMART gestiona espacios de programación cultural como la Sala Trajano en Mérida, ofreciendo espectáculos de teatro, danza, música y magia, con especial atención al talento emergente extremeño.