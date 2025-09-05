«Estamos dejando la alimentación en manos de un algoritmo»

¿Qué es la alimentación compasiva?

Es una forma de cuidarnos y alimentarnos basada en la compasión, que es una motivación humana conectada con el alivio del sufrimiento. Autocuidado para ayudarnos a sentirnos mejor, a que nuestro cuerpo esté bien nutrido, sentirnos más fuertes, ágiles, pero evitando ser tan rígidas y estrictas, que nos lleve a un lugar de sufrimiento. Esto es algo que está pasando hoy en día con el autocuidado: nos lleva a unos niveles de exigencia que nos provoca sufrir estándares que tienen que ver mucho con el contexto actual.

También nos ayuda a ir viendo cómo nos estamos cuidando e ir eligiendo desde el lugar más flexible; a no irnos ni a un exceso de auto complacimiento ni a la rigidez

¿Cuánto tienen que ver ahí las redes sociales (RRSS)?

¡Muchísimo! Yo le diría que todo porque el auge de este problema puede llegar a convertirse en ortorexia: obsesión por comer sano. El auge de este problema tiene que ver con el de las RRSS; con un tipo de moda que van a promover ideas de salud muy rígidas porque tienen detrás negocios: algoritmos, seguidores, likes… estamos en ese impacto continuo de este tipo de moda que nos están vendiendo que incluso pueden ser antagónicas entre sí. En realidad, no tienen nada que ver con la salud sino con las visualizaciones, los seguidores.

Respecto a la alimentación, ¿cómo me perdono y cómo me cuido?

La conciencia corporal, la alimentacióncompasiva, están basadas, en gran parte, en la alimentación consciente ya que tenemos que incluir la escucha de nuestras necesidades tanto las relacionadas con la alimentación como con el placer. Tomarme unas cervezas y unas tapitas con mis amigas evidentemente puede ser salud. Eso sí, si me paso la vida de continuo así me alejo del autocuidado, y ahí entra la alimentación compasiva porque aliviaría ese sufrimiento. También nos ayuda a ir viendo cómo nos estamos cuidando e ir eligiendo desde el lugar más flexible; a no irnos ni a un exceso de auto complacimiento ni a la rigidez. No es un camino fácil porque hay que tomar decisiones que no siempre vamos a hacer bien, pero ahí entra también nuestra capacidad compasiva. La rigidez nos da seguridad, pero está llena de reglas desconectadas de la capacidad de escuchar el cuerpo y sus necesidades. Eso nos lleva a no ser capaces de sostenerlo, porque salir de tapas con mis amigas responde a una necesidad emocional. Si estoy con un plan muy rígido puedo estar comiendo muy sano, pero no voy a cubrir esas otras necesidades que me llevará a cuidarme desde el estrés y la exigencia. El camino de la alimentación compasiva se recorre sabiendo desde dónde te estás cuidando, y eso no siempre es tan fácil. La alimentación del “todo o nada” es lo que vende en las redes. Estamos dejando la alimentación en manos de un algoritmo.

Cuando a mí no me empieza a ir bien, porque no atiende a esas diferentes necesidades de mi cuerpo, empiezo a sentirme culpable

Dependemos de ese algoritmo y de una mirada rígida sobre la salud…

La compasión está relacionada con el alivio del sufrimiento, con el camino del medio y eso no vende en las redes. No nos ponen fácil el que escuchemos nuestras propias necesidades. El algoritmo premia que nos digan qué tenemos que comer y nos aferramos a eso si tiene muchos seguidores, por ejemplo. Cuando a mí no me empieza a ir bien, porque no atiende a esas diferentes necesidades de mi cuerpo, empiezo a sentirme culpable, a pensar que hay algo malo en nosotros, que estamos fallando, ¿qué hago? Aferrarnos más rígidamente a eso que debería estar funcionándome… y ahí entramos en un bucle del que nos somos capaces de salir. ¡No es que estés haciendo algo mal! es que es demasiado rígido. De ahí los atracones y la ansiedad.

«Ante un problema complejo hay una respuesta clara, simple y equivocada», ¡explíquenos esto!

(Se ríe) El cerebro humano lo que anhela es seguridad y certeza, no le gusta el no saber, entonces, ante cualquier problema, es fácil que venga alguien y nos diga: esta es la respuesta; y no nos cuestionamos si puede ser verdad o no, porque nos ayuda a conecta con esa certeza y certidumbre que es el saber qué tenemos que hacer. Yo que trabajo en la sicología de la alimentación le puedo decir que hay múltiples variables: nuestro propio aprendizaje, si me han reconfortado con comida, si me han castigado… todo se entremezcla haciendo en el cerebro y en el sistema nervioso patrones de conducta complejos. Todas esas diferentes necesidades están luchando entre sí.

Díganos tres claves para huir de las modas del algoritmo

Una, hacer limpieza de todas aquellas cuentas en RRSS que solo tengan una manera de cuidarse y aparezca todo muy bonito y perfecto, porque eso no es una alimentación real que atienda todas nuestras necesidades. También, poder atender y validar nuestras propias necesidades: de hambre, de saciedad, plenitud…poder conectar con nuestro cuerpo al que estamos siempre invalidando: no debería comer esto, lo otro. Tenemos que reconocer nuestras experiencias internas como válidas desde la curiosidad y el no juicio. Todo lo contrario, a lo que nos lleva el algoritmo.

