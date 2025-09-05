Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»

Entre finales de agosto y principios de septiembre, con el nuevo curso apunto de comenzar o incluso ya iniciado, docentes con plaza adjudicada en Extremadura para todo el año han comenzado a recibir llamadas telefónicas «informales» obligándoles a regresar a Andalucía, la comunidad donde tienen sus plazas fijas. Así lo denuncia un grupo formado por más de una veintena de maestros y profesores que tienen concedida oficialmente comisiones de servicio este curso 2025-2026 en Extremadura, y sus plazas adjudicadas en la región desde finales de julio, pero que ahora Andalucía les está denegando. «Están destrozando las vidas de muchas familias», denuncia uno de los docentes afectados, que señala que hasta la fecha no han recibido ninguna resolución oficial por escrito, «únicamente llamadas en las que nos alegan motivos de planificación», añade.

Una situación «insostenible»

La situación a la que se les aboca en pleno arranque de septiembre dicen que es «insostenible». Y es que estos docentes, una vez que fueron aceptadas en junio sus comisiones y designados en julio sus centros extremeño para todo el curso, a estas alturas ya tienen sus vidas planificadas para todo el año tras movilizar a sus familias: viviendas alquiladas, hijos matriculados en colegios y guarderías e incluso algunos de ellos habían aceptado cargos en equipos de dirección de los centros educativos asignados. «Y ahora nos obligan a marcharnos a Andalucía», denuncian. La mayoría de las comisiones de servicio aprobadas, además, son por razones humanitarias: cuidado de hijos mejores o personas mayores, enfermedades graves... Cuestiones que requieren una planificación previa para poder conciliar la vida familiar y laboral.

Los afectados por la denegación de las comisiones por parte de Andalucía rozan la treintena en Extremadura pero son cerca de un centenar en todo el país. Han acudido a las distintas delegaciones provinciales de su comunidad y a la Consejería de Educación, en Sevilla, para solucionar el conflicto «pero no hemos recibido respuestas». Solo han podido entregar escritos que dudan vayan a ser contestados.

Por eso este viernes tienen previsto manifestarse a las puertas de la consejería sevillana para exigir una solución «inmediata y oficial» que les permita mantener sus comisiones de servicio en Extremadura. Y no es una fecha cualquiera, la protesta de hoy coincide con los primeros llamamientos de interinos para cubrir las vacantes pendientes en la comunidad extremeña: «si convocan nuestras plazas sería imposible dar marcha atrás y nuestros puestos quedarán perdidos definitivamente», advierten.

Interinos y descoordinación

Sin solución en estos momentos ni explicaciones, señalan que sí conocen la verdaderas razones de este rechazo repentino a sus comisiones: «Es política, si permanecemos en comisión en Extremadura, Andalucía tendría que cubrir nuestras plazas con interinos, lo que elevaría su tasas de interinidad, un dato negativo de cara a España y a Europa», subrayan los afectados, que además denuncia la «descoordinación» entre las administraciones autonómicas.

Respuesta de la consejería extremeña

Desde la Consejería de Educación extremeña señalan a este diario que «es potestad de cada comunidad el derecho a decidir sobre sus docentes y, en este caso, estos docentes tienen su plaza en Andalucía, que nos les ha concedido autorización». Añaden que la Junta de Extremadura hizo el grupo de sus adjudicaciones el pasado 31 de julio «para facilitar la conciliación y la planificación personal de los docentes de cara al inicio del nuevo curso escolar en nuestra región».

