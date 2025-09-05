Extremadura concede diez contratos posdoctorales para investigaciones de almacenamiento energético

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha puesto en marcha el programa Talent4iberia con la concesión de 10 ayudas posdoctorales 'Marie Curie' destinadas a desarrollar actividades I+D+i en el ámbito del almacenamiento energético en Extremadura.

Es la primera vez que la Junta de Extremadura es beneficiaria de estas ayudas de excelencia investigadora 'Marie Curie' en el marco del Programa Horizonte Europa, por lo que la incorporación del personal investigador posdoctoral al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) para la ejecución del Programa Talent4Iberia "aportará relevancia internacional e interés estratégico en este ámbito para la comunidad autónoma", según ha señalado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

La resolución de la convocatoria, que gestiona la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, ha sido publicada este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Más de dos millones de euros

Estas 10 ayudas concedidas contarán con una financiación de 2.180.600 de euros, de los que corresponden 218.060 euros por cada contrato, durante un período de contratación de tres años, que incluye costes laborales además de gastos de viaje e instalación, ayuda familiar, gastos de estancias breves en centros internacionales y gastos de investigación. Están cofinanciadas al 50 por ciento por el Programa Horizonte -MSCA-2022-COFUND-01 y la Junta de Extremadura. Su adjudicación se hace mediante la firma de un contrato de acceso de personal investigador doctor.

El Programa Talent4Iberia tiene como finalidad propiciar la actividad investigadora en Extremadura y la formación en el ámbito del almacenamiento de la energía, así como favorecer la cooperación internacional y promover la carrera investigadora del personal investigador posdoctoral excelente en un entorno estratégico de interés para la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Éxito de participación

Asimismo, la Junta ha destacado "la excelente acogida que ha tenido la novedosa convocatoria en la comunidad científica internacional", con la concurrencia de 62 solicitudes de personal investigador posdoctoral aspirante procedente de países de origen de 20 nacionalidades diferentes.

Del total de las ayudas concedidas, una va destinada a la Universidad de Extremadura (UEX), como agente del Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación (Secti) beneficiario, y las nueve restantes a la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología - Parque Científico Tecnológico de Extremadura (Fundecyt-Pctex) para desarrollar su actividad en el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento de Energía (CIIAE), ubicado en Cáceres.

El personal investigador posdoctoral 'Marie Curie' seleccionado procede de países diversos como España, Nicaragua, México, Brasil, Túnez, Canadá, Italia, Argentina y Portugal. Su incorporación al SECTI les va a permitir desarrollar actividades de I+D+i en almacenamiento de energía eléctrica, hidrógeno y Power - to - X, y almacenamiento de energía térmica, ha indicado.

Otras iniciativas

El Programa Talent4Iberia se suma a las diferentes iniciativas cofinanciadas del Programa Horizonte Europa en las que participa la Junta de Extremadura, a través de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación, contando como socios implementadores la Universidad de Extremadura, CICYTEX y Fundecyt - PCTEX, e involucra inicialmente a 21 organizaciones participantes internacionales con una sólida experiencia en tecnologías energéticas para el desarrollo de líneas estratégicas regionales en este ámbito.

Esta actuación se enmarca en el ámbito de ejecución de los Planes Regionales de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, como planes de actuación de la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Extremadura 2021-2027.