Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

Gallardo critica la «falta de agilidad» en las ayudas de la Junta por los incendios

El líder del PSOE ha visitado este viernes algunas de las localidades afectadas por el fuego de Jarilla. Critica que la respuesta del gobierno de Guardiola "está siendo claramente insuficiente para la magnitud de los daños sufridos por agricultores, ganaderos y empresas de la zona"

Gallardo visitando esta mañana las localidades afectadas por el incedio de Jarilla.

Gallardo visitando esta mañana las localidades afectadas por el incedio de Jarilla. / CEDIDA

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado este viernes la «falta de agilidad» de la Junta en las ayudas para los afectados por los incendios de este verano en la región, al no haberlas publicado aún en el DOE, tras anunciarlas hace una semana.

El líder de los socialistas extremeños ha visitado hoy las localidades de Cabezabellosa, Villar de Plasencia, Jarilla, Hervás y Navaconcejo para conocer de primera mano la situación de las zonas afectadas por el fuego que ha afectado este verano a la zona, escuchar las necesidades de los afectados y recoger propuestas para trasladarlas a las instituciones.

Gallardo reunido con afectados por el incendio de Jarilla, esta mañana en la zona.

Gallardo reunido con afectados por el incendio de Jarilla, esta mañana en la zona. / PSOE

Según ha asegurado, cuando surge una tragedia «lo que hay que hacer es estar es cerca de la gente, escucharles y saber realmente cuáles son sus necesidades» y, por ello, las ayudas anunciadas por el Gobierno de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, «llegan tarde, mal y siguen sin publicarse en el DOE», lo que impide que los damnificados puedan solicitarlas de forma efectiva.

Respuesta "insuficiente"

«Para los socialistas, la respuesta del gobierno de Guardiola está siendo claramente insuficiente para la magnitud de los daños sufridos por agricultores, ganaderos y empresas de la zona», ha subrayado el líder de los socialistas.

Por esta razón, Gallardo ha recordado que registrarán en la Asamblea una batería de iniciativas para exigir la comparecencia de la presidenta y un pleno monográfico sobre la gestión del incendio, además de plantear propuestas de impulso y pronunciamiento «que garanticen una atención individualizada a los afectados y refuercen la prevención de futuras emergencias».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El pueblo extremeño con 700 habitantes y una lengua propia que te enamorará
  2. Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»
  3. La expresión extremeña que procede de un pueblo de 5.000 habitantes y confunde al resto de España
  4. Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos
  5. Una treintena de carreras de la UEx, sin plazas para los alumnos de julio
  6. Guardiola realiza cambios en las direcciones de Gestión Forestal, Economía y Gabinete
  7. La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación
  8. 40 millones para la conservación de 500 kilómetros de carreteras nacionales en Extremadura

«Estamos dejando la alimentación en manos de un algoritmo»

«Estamos dejando la alimentación en manos de un algoritmo»

La Junta denuncia a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar

La Junta denuncia a las empresas que han dejado desiertos 242 servicios de transporte escolar

Colectivos del sector lamentan que no se haya concedido la Medalla de Extremadura a la educadora asesinada en Badajoz

Colectivos del sector lamentan que no se haya concedido la Medalla de Extremadura a la educadora asesinada en Badajoz

Extremadura destina 5 millones de euros en ayudas para la conservación de especies protegidas

Extremadura destina 5 millones de euros en ayudas para la conservación de especies protegidas

Los afectados por el atasco en las ayudas energéticas se unen para exigir soluciones ante la "nefasta e irregular gestión"

Los afectados por el atasco en las ayudas energéticas se unen para exigir soluciones ante la "nefasta e irregular gestión"

Gallardo critica la «falta de agilidad» en las ayudas de la Junta por los incendios

Gallardo critica la «falta de agilidad» en las ayudas de la Junta por los incendios

Un tour por Cáceres, Plasencia y el Valle del Ambroz para celebrar el Día de Extremadura

Un tour por Cáceres, Plasencia y el Valle del Ambroz para celebrar el Día de Extremadura

El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo en Extremadura

El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo en Extremadura
Tracking Pixel Contents