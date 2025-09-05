Política
Gallardo critica la «falta de agilidad» en las ayudas de la Junta por los incendios
El líder del PSOE ha visitado este viernes algunas de las localidades afectadas por el fuego de Jarilla. Critica que la respuesta del gobierno de Guardiola "está siendo claramente insuficiente para la magnitud de los daños sufridos por agricultores, ganaderos y empresas de la zona"
El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado este viernes la «falta de agilidad» de la Junta en las ayudas para los afectados por los incendios de este verano en la región, al no haberlas publicado aún en el DOE, tras anunciarlas hace una semana.
El líder de los socialistas extremeños ha visitado hoy las localidades de Cabezabellosa, Villar de Plasencia, Jarilla, Hervás y Navaconcejo para conocer de primera mano la situación de las zonas afectadas por el fuego que ha afectado este verano a la zona, escuchar las necesidades de los afectados y recoger propuestas para trasladarlas a las instituciones.
Según ha asegurado, cuando surge una tragedia «lo que hay que hacer es estar es cerca de la gente, escucharles y saber realmente cuáles son sus necesidades» y, por ello, las ayudas anunciadas por el Gobierno de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, «llegan tarde, mal y siguen sin publicarse en el DOE», lo que impide que los damnificados puedan solicitarlas de forma efectiva.
Respuesta "insuficiente"
«Para los socialistas, la respuesta del gobierno de Guardiola está siendo claramente insuficiente para la magnitud de los daños sufridos por agricultores, ganaderos y empresas de la zona», ha subrayado el líder de los socialistas.
Por esta razón, Gallardo ha recordado que registrarán en la Asamblea una batería de iniciativas para exigir la comparecencia de la presidenta y un pleno monográfico sobre la gestión del incendio, además de plantear propuestas de impulso y pronunciamiento «que garanticen una atención individualizada a los afectados y refuercen la prevención de futuras emergencias».
- El pueblo extremeño con 700 habitantes y una lengua propia que te enamorará
- Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»
- La expresión extremeña que procede de un pueblo de 5.000 habitantes y confunde al resto de España
- Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos
- Una treintena de carreras de la UEx, sin plazas para los alumnos de julio
- Guardiola realiza cambios en las direcciones de Gestión Forestal, Economía y Gabinete
- La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación
- 40 millones para la conservación de 500 kilómetros de carreteras nacionales en Extremadura