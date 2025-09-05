Gallardo critica la «falta de agilidad» en las ayudas de la Junta por los incendios

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado este viernes la «falta de agilidad» de la Junta en las ayudas para los afectados por los incendios de este verano en la región, al no haberlas publicado aún en el DOE, tras anunciarlas hace una semana.

El líder de los socialistas extremeños ha visitado hoy las localidades de Cabezabellosa, Villar de Plasencia, Jarilla, Hervás y Navaconcejo para conocer de primera mano la situación de las zonas afectadas por el fuego que ha afectado este verano a la zona, escuchar las necesidades de los afectados y recoger propuestas para trasladarlas a las instituciones.

Gallardo reunido con afectados por el incendio de Jarilla, esta mañana en la zona. / PSOE

Según ha asegurado, cuando surge una tragedia «lo que hay que hacer es estar es cerca de la gente, escucharles y saber realmente cuáles son sus necesidades» y, por ello, las ayudas anunciadas por el Gobierno de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, «llegan tarde, mal y siguen sin publicarse en el DOE», lo que impide que los damnificados puedan solicitarlas de forma efectiva.

Respuesta "insuficiente"

«Para los socialistas, la respuesta del gobierno de Guardiola está siendo claramente insuficiente para la magnitud de los daños sufridos por agricultores, ganaderos y empresas de la zona», ha subrayado el líder de los socialistas.

Por esta razón, Gallardo ha recordado que registrarán en la Asamblea una batería de iniciativas para exigir la comparecencia de la presidenta y un pleno monográfico sobre la gestión del incendio, además de plantear propuestas de impulso y pronunciamiento «que garanticen una atención individualizada a los afectados y refuercen la prevención de futuras emergencias».