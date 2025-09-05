La Junta aborda con los cazadores extremeños las ayudas a los terrenos cinegéticos afectados por los incendios

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Francisco Ramírez, se ha reunido esta mañana con responsables de la Federación Extremeña de Caza, para intercambiar información sobre la actualidad del sector cinegético, entre ellas las ayudas a terrenos cinegéticos afectados por incendios forestales.

Según ha indicado el ejecutivo regional en nota de prensa, cabe recordar que el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el pasado 29 de agosto en Hervás aprobó un amplio catálogo de medidas para paliar los efectos de estos fuegos, y que la Junta de Extremadura incluyó al sector cinegético entre los beneficiarios.

Ayudas acordadas

La batería de ayudas acordada por el Gobierno de María Guardiola incluye una bonificación del 100% en la cuota del Impuesto sobre Aprovechamiento Cinegético para los cotos de caza que hayan perdido sus recursos cinegéticos, bonificación que se aplicará en la temporada 2026 / 2027 en aquellos cotos donde no pueda desarrollarse la actividad esta campaña. De igual forma, se adoptarán las medidas necesarias para que los afectados no tengan que asumir el pago de las tasas cinegéticas y ganaderas si su actividad se vio condicionada por el fuego.

Asimismo, se han abordado medidas para avanzar en la profesionalización del sector o sobre el tratamiento de SANDACH (Subproductos Animales No Destinados al Consumo Humano), en una reunión a la que también ha asistido el director general de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia, José Antonio Cidoncha.

Feciex

La reunión también ha servido para perfilar la colaboración que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y la Federación Extremeña de Caza mantendrán durante Feciex, la cita que convierte a Badajoz en referente de la caza y la pesca en España y Portugal, y en la que la Junta de Extremadura tendrá stand propio. La XXXIV Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza se celebrará del 11 al 14 de este mes en Ifeba (Institución Ferial de Badajoz) y presenta un calendario de actividades con más de cien propuestas.

Varias de ellas las organiza la Junta de Extremadura, "en su compromiso con los sectores cinegético y piscícola, consciente de la relevancia social y económica que tienen para el conjunto de la comunidad autónoma", ha indicado el ejecutivo. Entre otras, la ponencia 'La mujer y la caza', a cargo de la presidenta de la Oficina Nacional de la Caza, Carmen Basarán; la presidenta de Jocaex (Asociación de Jóvenes Cazadores de Extremadura), María Pascual; y la vicepresidenta de Juvenex (Juventud Venatoria Extremeña), Ana María Verdasco.

Además, se reunirán el Consejo Extremeño de Caza, el Consejo de Pesca y Acuicultura, y también la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza.