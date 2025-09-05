Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de septiembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Un docente impartiendo clase.

Un docente impartiendo clase. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»

La comunidad vecina deniega una vez iniciado el curso los permisos concedidos en julio por Extremadura. Hay más de una veintena de afectados en la región que hoy protestan en Sevilla

Dos personas continúan ingresadas por el virus del Nilo en Extremadura

Hasta ahora se han confirmado cinco casos en la región frente a los 18 que había hace un año. La enfermedad causó durante la pasada temporada tres muertes y causó 36 contagios

El impacto de las obras en los negocios de Cáceres: "Hemos perdido hasta 200 clientes al día"

Empresarios de la Virgen de la Montaña recriminan al ayuntamiento el corte de tráfico simultáneo en San Francisco y en la Fuente Luminosa este verano. Otros no se han visto afectados, pues sus clientes "llegan a pie"

El taller 3D que crea réplicas exactas de Jesús Nazareno para preservar su legado en Cáceres

El proyecto busca conservar la figura ante posibles robos, incendios o daños, manteniendo proporciones, colores y detalles con máxima fidelidad

Susto en la avenida Hernán Cortés de Cáceres

Una furgoneta aparcada cerca del parque del Príncipe salió ardiendo. El fuego fue sofocado por el Sepei

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents