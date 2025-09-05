Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La comunidad vecina deniega una vez iniciado el curso los permisos concedidos en julio por Extremadura. Hay más de una veintena de afectados en la región que hoy protestan en Sevilla

Hasta ahora se han confirmado cinco casos en la región frente a los 18 que había hace un año. La enfermedad causó durante la pasada temporada tres muertes y causó 36 contagios

Empresarios de la Virgen de la Montaña recriminan al ayuntamiento el corte de tráfico simultáneo en San Francisco y en la Fuente Luminosa este verano. Otros no se han visto afectados, pues sus clientes "llegan a pie"

El proyecto busca conservar la figura ante posibles robos, incendios o daños, manteniendo proporciones, colores y detalles con máxima fidelidad

Una furgoneta aparcada cerca del parque del Príncipe salió ardiendo. El fuego fue sofocado por el Sepei