Dos personas continúan ingresadas por el virus del Nilo en Extremadura

La fiebre del Nilo Occidental se mantiene en estos momentos en Extremadura más controlada que el año pasado. A estas alturas de 2024, el Servicio Extremeño de Salud (SES) había notificado ya 18 casos del virus del Nilo en la comunidad, mientras este verano se han contabilizado hasta el momento cinco contagios confirmados. De estos, dos personas continúan todavía hospitalizadas tras ser detectada la enfermedad la semana pasada. Se trata de dos varones de 59 y 76 años de edad que permanecen ingresados en el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena, cuya evolución clínica se desconoce «en cumplimiento del deber de confidencialidad y por expreso deseo de las familias», señalan fuentes del SES.

El 80% de los casos, asintomáticos

El primer contagio de la temporada se produjo en la comunidad en la primera semana de agosto: un varón de 57 años perteneciente al Área de Salud de Cáceres que era asintomático (fue detectado tras una donación de sangre), como ocurre en el 80% de las infecciones en humanos.

Según informan desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales, «no se han notificado nuevos casos en estudio hasta el momento y no podemos prever la aparición de nuevos casos». El año pasado, con tres veces más de contagios a principios de septiembre que este 2025, las autoridades sanitarias sí preveían un aumento de contagios y hacía una llamada a la protección. En total, la enfermedad causó durante la pasada temporada tres muertes y causó 36 contagios.

En situación de vigilancia

En esta ocasión, las recomendaciones de prevención se mantienen y la dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, con una actitud de alerta frente a posibles casos, lo que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica.

Así, el SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros. También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo. Las autoridades también instan a evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo y recomiendan la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.