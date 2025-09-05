Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un fallecido al arrollar un tren a un turismo en un paso de nivel de la línea Madrid-Badajoz

Los pasajeros del convoy han resultado ilesos

Los viajeros bajándose del tren.

Los viajeros bajándose del tren. / Jorge Valiente

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Una persona ha fallecido este viernes tras ser arrollado el turismo en el que viajaba por un tren en un paso a nivel en Talavera de la Reina, mientras que los 250 pasajeros del convoy han resultado ilesos. El tren en cuestión pertenece a la línea ferroviaria Madrid - Badajoz y el aviso se ha recibido a las 18:02 horas de este viernes en el kilómetro 123,600 de la vía férrea, donde el turismo ha sido arrollado en un paso a nivel y su único ocupante, que ha sido hallado fuera del vehículo, ha fallecido, según ha relatado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha

Debido a esto, el tren ha interrumpido su circulación entre las dos localidades toledanas de Talavera de la Reina y Montearagón. Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Santa Olalla (Toledo) y también la Policía Local de Talavera y la Policía Nacional.

Como alternativa, se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros. El tren implicado ha reanudado la marcha a las 18.53 horas.

