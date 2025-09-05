El sector del transporte escolar de Extremadura tras la denuncia penal de la Junta: "Estamos tranquilos"

La Asociación del Transporte Escolar de Extremadura asegura que las empresas están "tranquilas" tras la denuncia penal presentada por la Junta de Extremadura contra "un grupo minoritario" de empresas del sector por "coacciones" para intentar cobrar más de lo acordado en 2024, según asegura la Junta, tras dejar desiertas la licitación de 252 rutas escolares en la comunidad, que afectan a unos 7.000 alumnos.

A menos de una semana para que comience el curso escolar en la comunidad, uno de los miembros de la junta directiva de este colectivo señala a este diario que no quieren entrar en debate con la administración, pero consideran que las empresas están en su derecho de no presentarse a una licitación si así lo consideran.

Esta asociación, no obstante, engloba a distintas empresas, algunas de las cuales sí han participado en el concurso lanzado por la administración y otras no. "Como asociación no queremos decir nada ni entrar en debate ahora mismo, que cada uno actúe como considere", señala el miembro de la directiva a este diario. "Las empresas están tranquilas y no tenemos nada que decir sobre las actitudes de la Junta", subraya.