Evolución de la enfermedad
El SES confirma dos nuevos casos de fiebre del Nilo en Extremadura
Son dos mujeres de 54 y 80 años y solo la última está ingresada en el Hospital de Don Benito-Villanueva
Con los nuevos casos, en lo que va de temporada se han notificado un total de siete contagios
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en la región. Se trata de dos mujeres de 54 y 80 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva. Está última se encuentra ingresada en el Hospital Don Benito-Villanueva.
En total, en lo que va de temporada se han registrado siete casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, tres de ellos permanecen ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva. El año pasado por estas fechas se habían notificado 18 casos.
En situación de vigilancia
Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas.
El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros. También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.
Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.
- El pueblo extremeño con 700 habitantes y una lengua propia que te enamorará
- La expresión extremeña que procede de un pueblo de 5.000 habitantes y confunde al resto de España
- Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos
- Una treintena de carreras de la UEx, sin plazas para los alumnos de julio
- Guardiola realiza cambios en las direcciones de Gestión Forestal, Economía y Gabinete
- La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación
- Docentes en comisión de servicio en Extremadura: «Nos obligan ahora a marcharnos a Andalucía»
- 40 millones para la conservación de 500 kilómetros de carreteras nacionales en Extremadura