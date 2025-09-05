Un tour por Cáceres, Plasencia y el Valle del Ambroz para celebrar el Día de Extremadura

El próximo 8 de septiembre Extremadura celebra su día y, por ello, Guías-Historiadores de Extremadura ha organizado una serie de visitas guiadas para recorrer las localidades de Cáceres, Plasencia y el Valle del Ambroz.

En concreto, el tour comenzará el domingo 7 a las 10.30 en Cáceres, mientras que la visita a Plasencia se realizará a las 17.00 horas. Al día siguiente, el 8 de septiembre, el valle del Ambroz abrirá sus puertas a sus visitantes, en este caso en colaboración con Vive Ambroz, con el que combinarán historia y naturaleza mediante un paseo por el Castañar Gallego de Hervás y por los Castaños del Temblar de Segura de Toro.

Tras el incendio

En ese sentido, Juan Rebollo, uno de los guías-historiadores de la región, explica que, aunque en años anteriores también habían organizado visitas guiadas a la zona de Hervás, este año es más especial tras los devastadores incendios que afectaron al valle del Ambroz. "Muchos de fuera se piensan que el verde se ha perdido y no es así afortunadamente. Gran parte de estos recursos están intactos", indica.

Por tanto, este proyecto trata de llamar la atención para se sigan visitando estas zonas "porque realmente siguen estando en todo su esplendor, aunque veamos allí a lo lejos en la parte alta de la montaña un poquito de negro", expresa.

"En nuestro caso sí hemos recibido algunas cancelaciones. Otros me han llamado porque vienen en noviembre y si preguntan si el otoño no va a estar en su esplendor, que están pensando si rechazar o no y, bueno, al final terminas convenciendo de que no, de que no es necesario que cancelen porque está todo el esplendor todavía y por supuesto que en otoño va a seguir estando", apostilla.

Aun así, estas visitas guiadas, que se extenderán durante todo el fin de semana, ya dispone de su propia "comunidad cultural", indica, que acude al llamamiento desde hace varios años. De esta forma, estima el historiador, serán unas 30 personas las que puedan disfrutar de esta combinación de historia y naturaleza en el esperado Día de Extremadura.

El proyecto

El proyecto de Guías-Historiadores de Extremadura, señala Rebollo, fue creado en el año 2016 por cinco compañeros historiadores tras habilitarse oficialmente como guías de turismo por la Junta de Extremadura. Desde sus inicios, la filosofía del proyecto la tenían muy clara. Por un lado, enseñar Extremadura "al que viene, es decir, turismo puro y duro"; y, por otro lado, lo estrictamente cultural, acercar la historia y el patrimonio a los propios habitantes de la región.

Con ese objetivo en mente, comenzaron con visitas guiadas por Cáceres, que tuvieron "muchísimo exito", que decidieron expandir también fuera de la ciudad, en su caso particular, cuenta Rebollo, en el norte porque es donde vive, por lo que continuaron por Plasencia, Hervás, la Sierra de Gata y lo llamaron 'Extremadura para extremeño'. Dentro de este ciclo, hace tres o cuatro años, explica, hicieron el primer 'Fin de semana Día de Extremadura, porque coincidía con el 8 de septiembre, para hacer hincapié en "su conformación histórica"

"Aquí tenemos cierto déficit de conocer cómo se ha creado la región; algunos piensan que es cuestión de cuando se convirtió en comunidad autónoma y otros desconocen de dónde viene el término, y eso es lo que desentrañamos, acudiendo a textos de la época, de Sorapán de Riero, Fray Francisco de Coria y algunos personaje que son muy desconocidos y que, sin embargo, pensaron Extremadura", explica el historiador.

Así, desde la organización animan a extremeños y visitantes a participar en estas visitas guiadas "para que, entre todos, sigamos conociendo y reconociendo Extremadura".