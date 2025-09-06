Un acertante de Siruela gana 386.000 euros en el sorteo de la Bonoloto

Un acertante de la localidad pacense de Siruela ha ganado 386.027,87 euros en el sorteo de la Bonoloto de este pasado viernes, al ser el único boleto con seis aciertos.

El boleto acertante de Primera Categoría fue validado en el Despacho Receptor número 7.445 de Siruela, situado en Nuestra Señora de la Antigua, 5.

Cabe destacar que la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este pasado viernes, 5 de septiembre, ha estado formada por los números 1, 2, 10, 16, 19, 24. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.383.273 euros.

Por su parte, de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Puçol (Valencia).