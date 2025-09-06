Trágico suceso
Fallece un joven de 20 años en una salida de vía en Valverde de Leganés
El accidente de moto se ha registrado en la carretera BA-026 a mediodía este sábado
Un joven de 20 años ha fallecido este sábado en la localidad pancese de Valverde de Leganés al salir de la vía mientras iba conduciendo una moto. El accidente se ha registrado, concretamente, en el kilómetro 12 de la carretera BA-026.
El 112 ha recibido el aviso a las 13:50 horas e inmediatamente, se han trasladado hasta la zona una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME), sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Valverde de Leganés y una patrulla de la Guardia Civil.
