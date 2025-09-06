El Gobierno propondrá en la nueva PAC un apoyo específico para la ganadería extensiva de Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, destacó durante su visita al 40 Salón Ovino de Castuera el compromiso del Gobierno de España con el sector primario, especialmente con la ganadería extensiva. En ese sentido, en el marco de la Política Agraria Común (PAC), el Ejecutivo nacional propondrá la puesta en marcha de un programa de apoyo específico para actividades ganaderas que, como la ovina y caprina, mantienen viva la tradición, generan empleo y contribuyen a la conservación del medio rural en la región.

Satisfacción

En su intervención, Quintana expresó su satisfacción por participar en un evento que celebra cuatro décadas de historia y que representa mucho más que un escaparate de ganado: es un reconocimiento a un sector que sostiene a muchas familias, preserva las dehesas y fomenta un modelo de vida que fija población en el territorio y promueve la sostenibilidad medioambiental. “Extremadura ha convertido su modelo extensivo en un referente mundial, gracias a la búsqueda constante de la excelencia y la calidad en sus productos”, afirmó el delegado.

Emergencias

Asimismo, resaltó que, tras unos meses marcados por la preocupación ante las emergencias sanitarias y los recientes incendios forestales, el apoyo a la ganadería extensiva resulta vital para la recuperación y la protección del ecosistema, especialmente en zonas afectadas. La propuesta del Gobierno, que contemplaría medidas específicas para el ovino y caprino, busca fortalecer a un sector que además de ser clave en la economía rural, desempeña un papel fundamental y, más allá de su aportación en la prevención de incendios, es fundamental en la gestión sostenible del territorio.

Compromiso

José Luis Quintana reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la sostenibilidad y la innovación en el sector primario, agradeciendo a ganaderos, familias y profesionales su esfuerzo diario y su dedicación. “Desde el Gobierno de España seguiremos trabajando para que el sector ovino y el mundo rural en general continúen siendo un ejemplo de calidad, sostenibilidad y arraigo en nuestra región”.

Valoración

Finalmente, invitó a todos los presentes a seguir apoyando y valorando nuestro campo, nuestros productos y a quienes los hacen posible, porque el futuro del sector primario en Extremadura pasa por seguir apostando por la calidad, la sostenibilidad y la innovación.

